Après un début de saison un peu compliqué, Cooper Flagg n’arrête plus de monter en puissance et cette nuit, ce sont les Clippers qui ont pris tarif face au jeune prodige des Mavs.

Vous vous souvenez quand certains disaient que Flagg était « overhypé » et qu’il ne méritait pas son statut de « phénomène » ? Ces gens-là sont aujourd’hui portés disparus.

Dans son vingtième match en carrière, à seulement 18 ans et 343 jours, le numéro 1 de la Draft NBA 2025 a sorti une véritable masterclass face aux Clippers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Sans Anthony Davis, sans P.J. Washington, sans Daniel Gafford et sans Dereck Lively II, Flagg a porté les Mavs sur ses épaules contre Kawhi Leonard, James Harden et Cie.

C’est lui, le rookie, qui a montré la voie en plantant 21 points rien qu’en première mi-temps : agressivité ++, succession de shoots mi-distance, pénétrations pour finir au cercle main gauche, gros tomar sur la tête d’Ivica Zubac, and-1 face à Kawhi… bref une vraie mixtape. Cela a permis à Dallas de rester au contact des Clippers, avant que Klay Thompson ne prenne feu (23 points en seconde mi-temps dont 17 dans le quatrième quart) pour faire basculer le match en faveur des Mavs.

KLAY THOMPSON IS ON FIRE 🏹

HE CONNECTS ON HIS SIXTH 3 OF THE NIGHT. pic.twitter.com/Dx7ylpYoyl

— NBA (@NBA) November 30, 2025

Une semaine après ses 29 points face aux Pels, et un jour seulement après son match à 11 passes face aux Lakers, Cooper Flagg vient de sortir son meilleur match en carrière (en back-to-back s’il vous plaît). Un match tout simplement historique car le phénomène de Dallas est désormais le plus jeune joueur de l’histoire NBA à claquer 35 points.