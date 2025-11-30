Résumé de la nuit NBA : les Pistons se sont faits peur face au Heat !

Huit matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et l’un des plus serrés était celui entre les Pistons et le Heat. Pourtant Cade Cunningham et sa bande menaient de plus de 20 points au début de dernier quart-temps. Ils se sont tout de même imposés au bout du suspense (138-135).

Les résultats de la nuit

Wolves – Celtics : 119-115 (stats)

– Celtics : 119-115 (stats) Hornets – Raptors : 118-111 (stats)

– Raptors : 118-111 (stats) Pacers – Bulls : 103-101 (stats)

– Bulls : 103-101 (stats) Heat – Pistons : 135-138 (stats)

: 135-138 (stats) Bucks – Nets : 116-99 (stats)

– Nets : 116-99 (stats) Warriors – Pelicans : 104-96 (stats)

– Pelicans : 104-96 (stats) Suns – Nuggets : 112-130 (stats)

: 112-130 (stats) Clippers – Mavericks : 110-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Pascal Siakam assassine les Bulls ! 🚨pic.twitter.com/takS31FVHV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2025

Les classements NBA :

