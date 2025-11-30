TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé de la nuit NBA : les Pistons se sont faits peur face au Heat !

Le 30 nov. 2025 à 06:36 par Robin Wolff

Cade Cunningham Pistons 8 décembre 2022
Huit matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et l’un des plus serrés était celui entre les Pistons et le Heat. Pourtant Cade Cunningham et sa bande menaient de plus de 20 points au début de dernier quart-temps. Ils se sont tout de même imposés au bout du suspense (138-135).

Les résultats de la nuit

  • Wolves – Celtics : 119-115 (stats)
  • Hornets – Raptors : 118-111 (stats)
  • Pacers – Bulls : 103-101 (stats)
  • Heat – Pistons : 135-138 (stats)
  • Bucks – Nets : 116-99 (stats)
  • Warriors – Pelicans : 104-96 (stats)
  • Suns – Nuggets : 112-130 (stats)
  • Clippers – Mavericks : 110-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Pascal Siakam assassine les Bulls ! 🚨pic.twitter.com/takS31FVHV

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme NBA de ce soir

  • 21h : Jazz – Rockets
  • 0h : Cavaliers – Celtics
  • 0h : Knicks – Raptors
  • 0h : Sixers – Hawks
  • 0h : Blazers – Thunder
  • 1h : Wolves – Spurs
  • 3h : Kings – Grizzlies
  • 3h30 : Lakers – Pelicans
