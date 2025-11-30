Résumé de la nuit NBA : les Pistons se sont faits peur face au Heat !
Le 30 nov. 2025 à 06:36 par Robin Wolff
Huit matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et l’un des plus serrés était celui entre les Pistons et le Heat. Pourtant Cade Cunningham et sa bande menaient de plus de 20 points au début de dernier quart-temps. Ils se sont tout de même imposés au bout du suspense (138-135).
Les résultats de la nuit
- Wolves – Celtics : 119-115 (stats)
- Hornets – Raptors : 118-111 (stats)
- Pacers – Bulls : 103-101 (stats)
- Heat – Pistons : 135-138 (stats)
- Bucks – Nets : 116-99 (stats)
- Warriors – Pelicans : 104-96 (stats)
- Suns – Nuggets : 112-130 (stats)
- Clippers – Mavericks : 110-114 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Anthony Edwards a porté les Wolves dans le money-time face aux Celtics malgré les 41 points de Jaylen Brown.
- Les Hornets ont réalisé un come-back impressionnant dans les cinq dernières minutes pour stopper la série de victoires des Raptors.
- Pascal Siakam a assassiné les Chicago Bulls à un dixième du buzzer.
- Les Pistons ont dominé le Heat de la tête et des épaules pendant trois quarts-temps dans ce duel du Top 3 de la Conférence Est. Ils se sont faits très peur en fin de match, mais Tobias Harris, notamment (26 points à 10/12 au tir) a assuré la victoire.
- Les Bucks ont brisé leur série de sept défaites consécutives. Victoire facile face à de faibles Brooklyn Nets. Giannis Antetokounmpo a inscrit 29 points et 19 minutes, Danny Wolf a montré de belles promesses avec 22 unités.
- Nouveau duo de leaders cette nuit pour les Warriors : Jimmy Butler (proche d’un triple-double) et Gary Payton Jr (19 points et 11 rebonds). Belle victoire face aux Pelicans.
- Les Nuggets se sont imposés à Phoenix grâce à une nouvelle performance tellement propre de Nikola Jokic : 26 points, 9 rebonds et 10 passes décisives à 7/7 au tir, 2/2 de loin et 10/11 aux lancers.
- Cooper Flagg a enfoncé encore les Los Angeles Clippers avec la meilleure performance de sa carrière (35 points et 8 rebonds). Il est le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire à marquer 30 points dans un match après LeBron James.
Le highlight de la nuit :
Pascal Siakam assassine les Bulls ! 🚨pic.twitter.com/takS31FVHV
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2025
Le programme NBA de ce soir
- 21h : Jazz – Rockets
- 0h : Cavaliers – Celtics
- 0h : Knicks – Raptors
- 0h : Sixers – Hawks
- 0h : Blazers – Thunder
- 1h : Wolves – Spurs
- 3h : Kings – Grizzlies
- 3h30 : Lakers – Pelicans