Les Toronto Raptors sont passés à un cheveu d’une dixième victoire consécutive en NBA. Malheureusement pour eux, ce cheveu appartenait à Kon Knueppel. Le rookie a été clutch et a validé le come-back de ses Charlotte Hornets, victorieux en prolongation (118-111).

Les Toronto Raptors menaient 100 à 88 à moins de cinq minutes de la fin du match face aux Charlotte Hornets et semblaient donc se diriger vers une victoire aisée. Mais en NBA, les choses se passent rarement comme prévu. Charles Lee a aligné un 5 qui a tout changé, composé de Collin Sexton – Sion James -Kon Knueppel – Miles Bridges et Moussa Diabaté.

Ces joueurs ont étouffé l’attaque des Dinos qui n’a pas marqué pendant plus de quatre minutes. Ils ont ainsi grappillé leur retard jusqu’à égaliser, à dix secondes de la fin, sur un magnifique tir du favori au titre de Rookie de l’Année.

KON KNUEPPEL N’EST PAS UN ROOKIE COMME LES AUTRES !

En prolongation, Miles Bridges a marqué 10 points et Collin Sexton a terminé le travail. Les Charlotte Hornets ont sans doute remporté leur plus belle victoire de la saison. LaMelo Ball était en restriction de minutes et a vu ce come-back se faire sans lui ; comme quoi, de nouvelles interrogations peuvent naître même dans les succès.

Les Toronto Raptors peuvent s’en vouloir de cette fin de match ratée. Atteindre les 10 victoires consécutives aurait été symbolique, mais ça ne change rien à l’état de forme de l’équipe, toujours deuxième de la Conférence Est.