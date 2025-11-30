Anthony Edwards (39 points) porte les Wolves face aux Celtics

Les Minnesota Timberwolves ont battu les Boston Celtics (119-115). Une victoire qui fait du bien puisque c’est la première de la saison face à une équipe à plus de 50% de victoire. Anthony Edwards a porté son équipe avec 39 points et a été extrêmement clutch !

Les Minnesota Timberwolves n’étaient pas en grande confiance dans les fins de matchs serrées ces derniers temps, mais heureusement pour eux, les Boston Celtics ont fait encore pire. Les hommes de Joe Mazzulla sont passés à côté en deuxième mi-temps et se sont donc logiquement inclinés à Minneapolis.

La mission s’annonçait encore plus périlleuse face à un Anthony Edwards de ce niveau. L’arrière est monté en puissance tout au long du match jusqu’à un excellent quatrième quart-temps et un dagger pour la victoire improbable. 39 points, 5 passes décisives, 2 rebonds et 1 contre à 12/24 au tir : de la performance de patron.

Dagger (improbable) signé Antman 🐜

Il fallait bien ça pour résister à Jaylen Brown, auteur de 41 points, 5 rebonds et 7 passes décisives. Malheureusement, contrairement à la superstar des Wolves, son impact a légèrement diminué au fil de la rencontre.

Jaylen Brown is a … Superstar. First Option. Franchise Player.

Whatever you want to call it. He’s it. *1st Half* (!) against Wolves tonight:

27 points, 5 rebounds, 5 assists

11-18 FG (4-7 3P)

Les Minnesota Timberwolves ont remporté leur première victoire de la saison face à une équipe au bilan positif. Un grand soulagement et peut-être le début d’une nouvelle dynamique. Ils tenteront de le confirmer dès demain, face aux San Antonio Spurs.