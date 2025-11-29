Programme NBA : les Wolves accueillent les Celtics de bonne heure (23h00)

Huit matchs sont au programme cette nuit en NBA et cette fois, le meilleur n’est pas pour la fin, bien au contraire. Le premier match de la soirée semble être l’un des plus interessants. Les Minnesota Timberwolves accueillent les Boston Celtics à 23h00.

Le programme NBA de la nuit :

23h : Wolves – Celtics

0h : Hornets – Raptors

1h30 : Pacers – Bulls

2h : Heat – Pistons

2h : Bucks – Nets

2h30 : Warriors – Pelicans

3h : Suns – Nuggets

4h : Clippers – Mavericks

Le match à ne pas rater : Wolves – Celtics

Les habitants du Minnesota devront se lever tôt pour espérer voir les Wolves s’imposer contre les Boston Celtics. Ces derniers ont un bilan au dessus des 50% de victoires, ce qui représente donc une tâche très difficile pour Anthony Edwards et les siens. En effet, ils n’ont encore jamais gagné contre une aussi bonne équipe cette saison.

Are the Wolves for real?

They sit at 10-7, but they’ve benefited from an easy schedule so far.

That’s not just an opinion – ESPN’s Strength of Schedule tracker has them at 29th in the league, only ahead of OKC.

Minnesota has played the Kings 3 times already, for reference.… pic.twitter.com/im6i5M9402

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 26, 2025

Surtout que Boston reste sur un match magnifique face aux Detroit Pistons. Derrick White avait réalisé une superbe deuxième mi-temps pour permettre aux siens d’interrompre la série de victoires des leaders de la Conférence Est.

Également à surveiller :

Les Toronto Raptors peuvent gagner un 10e match consécutif en s’imposant contre les Charlotte Hornets.

La défense des Chicago Bulls est au fond du seau. Il faudra resserrer la vis face aux Indiana Pacers.

Duel sur le podium de l’Est entre le Miami Heat et les Detroit Pistons. Quelle drôle de phrase.

Giannis Antetokounmpo et les siens ont perdu sept matchs de suite. Affronter les Brooklyn Nets à domicile est une opportunité en or pour briser cette série.

Stephen Curry a toujours adoré jouer contre les New Orleans Pelicans dans sa carrière…

Les Phoenix Suns reçoivent les Denver Nuggets. Deux des plus belles attaques de la Ligue.

Les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks s’affrontent. Qui sera le plus mauvais ?

Les Français en lice :

Rudy Gobert et Joan Beringer face à la faible raquette des Celtics.

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté joueront contre les très en forme Raptors.

Noa Essengue grattera-t-il quelques minutes face aux Pacers ?

Nolan Traoré grattera-t-il quelques minutes face aux Bucks ?

Nicolas Batum jouera face aux Mavericks.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici