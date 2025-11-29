Les Los Angeles Clippers avaient encore une chance de se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup cette nuit. Ils menaient de 13 points à la mi-temps, à domicile, face aux Memphis Grizzlies privés de Ja Morant, mais se sont inclinés 112 à 107. Rien ne va dans la franchise de Steve Ballmer.

Il y a de ces défaites qui font particulièrement mal au crâne. Les Los Angeles Clippers, malgré un début de saison catastrophique étaient favoris au moment d’affronter, à domicile, les Memphis Grizzlies sans Ja Morant. Il y avait de l’enjeu puisqu’ils pouvaient encore imaginer se qualifier pour la phase finale de la NBA Cup. Mais rien n’y a fait, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.

James Harden a fait un match dans la continuité de sa saison avec 23 points et 11 passes décisives, Kawhi Leonard a été brillant avec 39 points en 29 minutes, les joueurs de L.A menaient de 13 points à la mi-temps et pourtant, nouvelle défaite, malmenés cette fois par le banc des Memphis Grizzlies.

Tyronn Lue a réagi en conférence de presse :

« Au troisième quart-temps, je ne sais pas ce qui se passe. J’essaie de les faire sortir tôt, d’essayer différentes choses, de les faire s’échauffer sur le terrain, mais le troisième quart-temps… c’est notre talon d’Achille depuis le début de la saison. »

Tyronn Lue, on the team consistently running out of gas: “In the third quarter, I don’t know what it is. I try to get them out early, try to do all different things, get them on the floor to warm up, but the third quarter … that’s been our Achilles heel all year.” pic.twitter.com/EMNllMsfmJ

Au retour des vestiaires cette nuit, les Clippers ont encaissé 28 points en 12 minutes et n’en ont marqué que 18.

La franchise de Los Angeles a perdu 14 de ses 19 premiers matchs cette saison, ils sont douzièmes de la Conférence Ouest. Sam Presti, le General Manager du Oklahoma City Thunder, se frotte les mains : il possède le choix de Draft 2026 des Californiens…

