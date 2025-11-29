NBA Cup 2025 : le tableau officiel de la phase finale

Le 29 nov. 2025 à 08:41 par Robin Wolff

C’est officiel, la phase de groupes de la NBA Cup 2025 est terminée. Huit équipes se sont qualifiées pour les quarts de finales et peuvent encore rêver de Las Vegas. Qui succèdera aux Los Angeles Lakers et Milwaukee Bucks ?

Classement de la phase de groupes :

Est, Groupe A :

Toronto Raptors (4-0)

Atlanta Hawks (2-2)

Cleveland Cavaliers (2-2)

Indiana Pacers (1-3)

Washington Wizards (1-3)

Est, Groupe B :

Orlando Magic (4-0)

Boston Celtics (2-2)

Detroit Pistons (2-2)

Philadelphia Sixers (1-3)

Brooklyn Nets (1-3)

Est, Groupe C :

New York Knicks (3-1)

Miami Heat (3-1)

Milwaukee Bucks (2-2)

Charlotte Hornets (1-3)

Chicago Bulls (1-3)

Ouest, Groupe A :

Oklahoma City Thunder (4-0)

Phoenix Suns (3-1)

Minnesota Timberwolves (2-2)

Utah Jazz (1-3)

Sacramento Kings (0-4)

Ouest, Groupe B :

Los Angeles Clippers (4-0)

Memphis Grizzlies (3-1)

Los Angeles Clippers (2-2)

Dallas Mavericks (1-3)

New Orleans Pelicans (0-4)

Ouest, Groupe C :

San Antonio Spurs (3-1)

Denver Nuggets (2-2)

Houston Rockets (2-2)

Portland Trail Blazers (2-2)

Golden State Warriors (1-3)

Les résultats des 11 matchs de Emirates NBA Cup !

Nous connaissons les 8 qualifiés !

OKC / PHX

LAL / SAS

ORL / MIA

TOR / NYK

🇫🇷 📊

Alex Sarr : 24 PTS, 9 REB

Maxime Raynaud : 19 PTS, 4 REB

Zaccharie RIsacher : 14 PTS, 3 REB

Bilal Coulibaly : 11 PTS, 4 REB

Moussa… pic.twitter.com/Vf8gHk31Ud

— NBA France (@NBAFRANCE) November 29, 2025

Quarts de finale :

Magic – Heat (9 décembre)

Raptors – Knicks (9 décembre)

Thunder – Suns (10 décembre)

Lakers – Spurs (10 décembre)

🚨 OFFICIEL 🚨

Le tableau officiel des quarts de finale de la NBA Cup !

Qui va aller au bout selon vous ? 🤔

📸 : @NBAFRANCE pic.twitter.com/YkkD59YRcD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2025

Les demi-finales auront lieu le samedi 13 décembre à Las Vegas et la finale se déroulera dans la même enceinte le mardi 16 décembre prochain !

Source texte : NBA France