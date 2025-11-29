TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBARésumé de la nuit

Résumé de la nuit NBA : les Spurs au top, les Clippers gros flop

Le 29 nov. 2025 à 08:34 par Hisham Grégoire

Kawhi Leonard Clippers 1 mai 2025
Source image : NBA League Pass

Onze matchs étaient au programme cette nuit en NBA. La phase de groupes de la NBA Cup a rendu son verdict : Cleveland, Detroit ou encore les Clippers sont éliminés, les Knicks, le Magic et les Spurs sont qualifiés. Tour d’horizon d’une nouvelle nuit de balle orange !

Les résultats de la nuit :

  • Hawks – Cavs :  130 – 123 (stats)
  • Nets – Sixers : 98 – 108 (stats)
  • Hornets – Bulls :  123 – 116 (stats)
  • Pistons – Magic : 109 – 112 (stats)
  • Pacers – Wizards : 119 – 86 (stats)
  • Knicks – Bucks : 118 – 109 (stats)
  • Thunder – Suns : 123 – 119 (stats)
  • Nuggets – Spurs : 136 – 139 (stats)
  • Jazz – Kings : 128 – 119 (stats)
  • Lakers – Mavs : 129 – 119 (stats)
  • Clippers – Grizzlies : 107 – 112 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Joker dishing dimes like there’s no tomorrow!

🆚 SAS-DEN • West Group C
🏆 Winner clinches West Group C
📺 NBA League Pass: https://t.co/LBuU6lCqAD https://t.co/qU1wn7AhRl pic.twitter.com/AcpEXAOC0Q

— NBA (@NBA) November 29, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 23h : Wolves – Celtics
  • 0h : Hornets – Raptors
  • 1h30 : Pacers – Bulls
  • 2h : Heat – Pistons
  • 2h : Bucks – Nets
  • 2h30 : Warriors – Pelicans
  • 3h : Suns – Nuggets
  • 4h : Clippers – Mavericks
Tags : Résumé de la nuit NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023