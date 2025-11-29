Résumé de la nuit NBA : les Spurs au top, les Clippers gros flop
Le 29 nov. 2025 à 08:34 par Hisham Grégoire
Onze matchs étaient au programme cette nuit en NBA. La phase de groupes de la NBA Cup a rendu son verdict : Cleveland, Detroit ou encore les Clippers sont éliminés, les Knicks, le Magic et les Spurs sont qualifiés. Tour d’horizon d’une nouvelle nuit de balle orange !
Les résultats de la nuit :
- Hawks – Cavs : 130 – 123 (stats)
- Nets – Sixers : 98 – 108 (stats)
- Hornets – Bulls : 123 – 116 (stats)
- Pistons – Magic : 109 – 112 (stats)
- Pacers – Wizards : 119 – 86 (stats)
- Knicks – Bucks : 118 – 109 (stats)
- Thunder – Suns : 123 – 119 (stats)
- Nuggets – Spurs : 136 – 139 (stats)
- Jazz – Kings : 128 – 119 (stats)
- Lakers – Mavs : 129 – 119 (stats)
- Clippers – Grizzlies : 107 – 112 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Un Jalen Johnson en triple-double (29-12-12) résiste aux 42 points de Donovan Mitchell. Les Cavs sont éliminés de la NBA Cup.
- Les Sixers s’en sortent sans forcer face aux Nets.
- Malgré 50 points du duo White – Giddey, les Bulls s’inclinent face aux Hornets
- Les Pistons perdent leur deuxième match de suite face à un Magic très solide
- Les Pacers explosent les Wizards dans le merdico de l’Est
- Jalen Brunson (37 points) sauve les Knicks face à Giannis Antetokounmpo (30-15-8). Les New Yorkais finissent premiers de leur groupe de NBA Cup.
- OKC s’est fait peur, mais finalement le Thunder l’emporte face aux Suns. Jalen Williams termine à 11 points et 8 passes pour son retour.
- Toujours privés de Victor Wembanyama et Stephon Castle, les Spurs s’imposent face aux Nuggets avec un gros Devin Vassell (35 points).
- Luka Doncic et Austin Reaves se sont amusés dans la victoire des Lakers face aux Mavericks.
- La dégringolada continue chez les Clippers qui s’inclinent face aux Grizzlies malgré un gros Kawhi Leonard (39 points).
Le highlight de la nuit :
Joker dishing dimes like there’s no tomorrow!
🆚 SAS-DEN • West Group C
🏆 Winner clinches West Group C
📺 NBA League Pass: https://t.co/LBuU6lCqAD https://t.co/qU1wn7AhRl pic.twitter.com/AcpEXAOC0Q
— NBA (@NBA) November 29, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme NBA de ce soir
- 23h : Wolves – Celtics
- 0h : Hornets – Raptors
- 1h30 : Pacers – Bulls
- 2h : Heat – Pistons
- 2h : Bucks – Nets
- 2h30 : Warriors – Pelicans
- 3h : Suns – Nuggets
- 4h : Clippers – Mavericks
