Huit Français étaient dans les starting blocks cette nuit et on tient même un invité surprise. Killian Hayes s’est régalé en G-League, Maxime Raynaud a battu son record en carrière et Alexandre Sarr a été bon malgré la défaite des Wizards. Coup d’oeil sur nos Frenchies de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Hawks – Cavs : 130 – 123 (stats)

– Cavs : 130 – 123 (stats) Nets – Sixers : 98 – 108 (stats)

: 98 – 108 (stats) Hornets – Bulls : 123 – 116 (stats)

– Bulls : 123 – 116 (stats) Pistons – Magic : 109 – 112 (stats)

: 109 – 112 (stats) Pacers – Wizards : 119 – 86 (stats)

– Wizards : 119 – 86 (stats) Knicks – Bucks : 118 – 109 (stats)

– Bucks : 118 – 109 (stats) Thunder – Suns : 123 – 119 (stats)

– Suns : 123 – 119 (stats) Nuggets – Spurs : 136 – 139 (stats)

: 136 – 139 (stats) Jazz – Kings : 128 – 119 (stats)

– Kings : 128 – 119 (stats) Lakers – Mavs : 129 – 119 (stats)

– Mavs : 129 – 119 (stats) Clippers – Grizzlies : 107 – 112 (stats)

Killian Hayes

Killian Hayes se régale avec les Cleveland Charge face aux Windy City Bulls : 40 points à 16/30 au tir, 3/8 du parking, 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 5 passes 3 interceptions et 2 contres en 33 minutes

🇫🇷 Killian Hayes vient d’en coller 40 (!!) en G League cette nuit !

Personne veut lui filer un petit contrat en NBA là vraiment ?

pic.twitter.com/kbJLUkpH1U

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2025

Zaccharie Risacher

Notre Zacch’ retrouve des couleurs avec un bon match dans la victoire face aux Cavs : 14 points à 5/6 au tir, 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 26 minutes.

Moussa Diabaté

Petit match au scoring mais notre aspirateur national est toujours aussi présent là où il le faut : 4 points à 1/3 au tir et 2/2 aux lancers, 8 rebonds (dont 3 offensifs), 2 passes et 2 interceptions en 18 minutes.

Guerschon Yabusele

Seulement six petites minutes de jeu pour le Dancing Bear qui termine à 3 points à 1/2 du parking, 1 rebond et 1 passe.

Bilal Coulibaly

Bilal a un peu fait de tout cette nuit : 11 points à 4/9 au tir, 2/5 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 30 minutes.

Alexandre Sarr

Le pivot Français a été le meilleur joueur des Wizards dans le blowout face aux Pacers. Il finit à 24 points à 8/19 au tir et 1/4 du parking, 7/12 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres en 32 minutes.

Maxime Raynaud

Career High pour Maxime Raynaud ce soir ! Le rookie termine à 19 points à 7/11 au tir et 1/2 du parking, 4/5 aux lancers, 4 rebonds et 1 contre en 21 minutes.

Nicolas Batum

Petit match de Batman cette nuit : 2 points à 2/3 aux lancers, 1 rebond, 2 interceptions et 2 contres en 23 minutes. Pour les amateurs de stats loufoques : jusqu’à ce soir Nicolas Batum était à 100% aux lancers sur la saison, c’est son premier loupé. Voilà faites-en ce que vous voulez.

