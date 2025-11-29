Sans Victor Wembanyama ni Stephon Castle, les Spurs envoient un message à Denver (136-139)

Ça c’est ce qu’on appelle une victoire qu’on peut qualifier de « statement ». Les Spurs ont triomphé cette nuit des Nuggets à Denver, grâce à un Devin Vassell XXL (35 points, 12/17 au tir). San Antonio a passé le message : il faudra compter sur eux à l’Ouest cette saison.

Quel succès. Faire déjouer Nikola Jokic chez lui, prendre la victoire chez un contender plus que sérieux. Les Spurs ont réussi un exploit cette nuit. Un exploit sans Stephon Castle, sans Victor Wembanyama.

On a beaucoup aimé la manière, avec une envie toujours intacte malgré les 15 points d’avance des Nuggets à la mi-temps. Un Devin Vassell injouable, beaucoup d’énergie en transition avec 30 points marqués sur perte de balle. Denver s’est est bien remis à un Jamal Murray en grande forme (37 points) mais San Antonio n’a pas tremblé à l’heure de fermer définitivement la rencontre. Quand les Spurs défendent dur, ça fait quand même chier n’importe qui hein.

WALKING BUCKET @Yvngdevo 🪣 pic.twitter.com/VkAJRLE447

— San Antonio Spurs (@spurs) November 29, 2025

Au-delà de cette belle victoire, on note surtout le message. Les Spurs signalent par ce match qu’ils seront des concurrents sur qui il faudra compter à l’Ouest. On parlait en début de saison d’un objectif Play-in ? Attendez seulement de voir si cette dynamique se poursuit et s’amplifie encore avec le retour des deux stars. Cette mentalité next man up est particulièrement appréciable, avec par exemple un Julian Champagnie à 25 unités cette nuit.

Bien sûr, cela n’enlève en rien les quelques points d’interrogation qui subsistent autour de l’équipe, notamment des choix tactiques parfois hasardeux de Mitch Johnson. Mais tout ce qui est pris n’est plus à prendre, comme dirait l’autre.