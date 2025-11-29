Luka Doncic et Austin Reaves cuisinent les Mavericks (129-119)

Le premier retour d’Anthony Davis à Los Angeles depuis son trade avait tout du rendez-vous brûlant. Mais ce sont finalement les deux chefs d’orchestre des Lakers, Luka Doncic et Austin Reaves, qui ont pris toute la lumière dans une soirée dominée par les Lakers (129-119).

Les Angelinos n’ont pas attendu longtemps pour imposer leur loi : avec un Luka Doncic (35 points à 10/18 au tir, 4/9 du parking et 11/11 aux lancers, 5 rebonds, 11 passes et 1 contre) dans une forme indécente et un Austin Reaves (38 points à 12/15 au tir, 6/8 du parking et 8/9 aux lancers, 8 rebonds et 3 passes) parfaitement branché sur la même fréquence, l’attaque des Purple and Gold a déroulé comme rarement cette saison.

Le duo a littéralement piloté la rencontre, alternant création, agressivité et tirs assassins, jusqu’à étouffer Dallas sur la durée. Quand ces deux-là avancent ensemble, l’identité offensive des Lakers devient l’une des plus dangereuses de la Ligue.

Luka Doncic et Austin Reaves ont CUISINÉ les Mavericks :

🔹35 points, 11 passes, 5 rebonds à 10/18 pour Luka

🔸38 points, 3 passes, 8 rebonds à 12/15 (!!!) pour Austin

Le duo fait une SAISON 😤😤😤 pic.twitter.com/6H4dUoPa9y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2025

Doncic, d’abord, a encore livré une masterclass comme lui seul sait les produire : des points en pagaille, du rythme injecté à chaque possession, et cette capacité à créer l’ouverture parfaite même dans les défenses les plus compactes.

So Luka Doncic plays so well that you decide to trap him at half court and that gets a wide open three for LeBron James and I don’t think that’s how that’s supposed to work pic.twitter.com/lG8f99cgTp

— Steve Jones (@stevejones20) November 29, 2025

Reaves, lui, a apporté son agressivité, son sens du timing et sa finition toujours plus fiable : les deux ont porté LA avec une complicité qui n’a laissé aucune chance à Dallas.

Austin Reaves dancing his way for 2!

HE’S UP TO 35 POINTS.

🏆 DAL-LAL • West Group B

📺 @emirates NBA Cup on Prime: https://t.co/63GwIiD5MM pic.twitter.com/KelLLrPaC8

— NBA (@NBA) November 29, 2025

Et forcément, l’œil était tourné vers Anthony Davis. Son retour à Los Angeles, premier face-à-face avec son ancien vestiaire, aurait pu ressembler à un règlement de comptes sportif. Sauf que le pivot des Mavs a complètement manqué l’occasion : trop discret, sans impact réel, incapable de peser comme attendu dans la raquette ou dans le jeu. Un « revenge game » qui sonne creux, très loin de ce qu’il aurait voulu montrer.

Anthony Davis vs Lakers:

12 PTS

5 REB

5 AST

Not enough. pic.twitter.com/rdogrRvoF9

— StatMuse (@statmuse) November 29, 2025

Au final, les Lakers dominent grâce à un duo brûlant, les Mavs repartent frustrés, et Anthony Davis laisse derrière lui un comeback qui fait plus flop qu’étincelle.