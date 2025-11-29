Le Thunder s’impose au bout du suspense face aux Suns (123-119)

Le Paycom Center a tremblé pendant 48 minutes. Le Thunder s’impose 123-119, mais Phoenix n’a jamais lâché : un duel tendu, engagé, où les Suns ont longtemps pensé pouvoir renverser OKC avant de s’incliner dans les dernières secondes. Shai Gilgeous-Alexander a envoyé un dernier quart-temps de superstar.

Il fallait un patron pour finir ce match, et Shai Gilgeous-Alexander a enfilé le costume sans trembler. Dans un dernier quart irrespirable, SGA a collé 15 points, 4/5 au tir, 2/2 à trois points et 5/5 aux lancers, un sang-froid de patron. Exactement le genre de séquence qui transforme une soirée piégeuse en victoire solide. Et il en fallait chaque goutte : sans ce run-là, OKC ne s’en sort pas.

Le 4e quart-temps de Shai Gilgeous-Alexander, c’est du MVP material 😮‍💨

15 points, 4/5 au tir, 2/3 du parking, 5/5 aux lancers en 6 minutes de jeu.

Il a activé le mode « gagner le match ».

Il a activé le mode « gagner le match ».

Parce qu’en face, les Suns ne sont jamais morts. Ils ont joué ce match comme une équipe qui veut aller loin : agressifs, disciplinés, et surtout incroyablement combatifs. Collin Gillespie continue d’impressionner et termine meilleur scoreur (24 points à 56% au tir et 54% du parking), Dillon Brooks a contribué malgré sa maladresse (19 points à 33% au tir et 22% de loin), et Devin Booker (21 points à 38% au tir et 28% de loin, 8 rebonds et 6 passes) a tout donné pour garder ses Suns dans le match jusqu’au bout.

Phoenix a dominé au rebond (51-37), a tenu défensivement quand OKC a tenté de passer la seconde, et n’a jamais laissé le Thunder se détacher sans répondre par la suite.

C’est simple : Phoenix a fait son match. Gros effort collectif, tir important à chaque run adverse, mental de cabossé mais pas brisé. Quand Oklahoma City a pris +14 dans le troisième quart, beaucoup d’équipes explosent. Pas eux. Les Suns ont gratté, insisté, recollé et étaient à une interception d’arracher la prolongation. Ils se sont offert un vrai money-time sur le parquet d’une salle où personne ne gagne cette saison.

La différence, finalement, s’est faite là où se font les grands matchs : deux, trois possessions foirées d’un côté, un leader injouable de l’autre. SGA a fermé la porte, OKC a serré la vis, et Phoenix tombe les armes à la main.

Jalen Williams en a également profité pour faire son retour : 11 points à 3/12 au tir, 1/1 du parking, 4/4 aux lancers, 4 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 1 contre. Bon pour l’adresse on repassera, mais le plus important pour J-Dub était ailleurs : retrouver des sensations et du rythme dans le collectif ultra huilé de Mark Daigneault.

Une victoire costaud pour le Thunder. Une défaite certes mais Phoenix fait partie des rares équipes à avoir pousser OKC dans ses retranchements. Les deux équipes ont montré du sérieux… mais il n’y a qu’un joueur qui a décidé de l’issue du match. Shai, tout simplement.