Soirée NBA Cup, match couperet, et affiche parfaite pour les malades du basket : Detroit – Orlando, Cade Cunningham contre Desmond Bane. D’un côté, un triple-double monstrueux. De l’autre, un mec qui n’a rien trouvé de mieux que de ruiner tout ça à lui tout seul. Spoiler : le ticket pour la suite part en Floride (109-112).

Sur la ligne comptable, Cade Cunningham sort un match de cyborg : 39 points, 13 rebonds, 11 passes. Ça arrose de partout, ça crée pour les copains, ça tient la maison comme un vrai patron. Detroit mène, contrôle souvent le rythme, et on se dit tranquillement que la logique va être respectée après la série de 13 victoires qui a fait flipper toute la Ligue.

Cade Cunningham tonight:

39 Points

13 Rebounds

11 Assists

13/26 FGM

4/7 3PM

+16 +/-

40 Minutes

Sauf qu’en face, Desmond Bane a enfilé son masque pour défier Batman : 37 points, 13/25 aux tirs, 11/12 aux lancers, zéro adresse de loin mais une agressivité permanente, tête baissée vers le cercle. Et surtout, deux rebonds offensifs de mammouth dans la dernière minute, pendant que Franz Wagner enchaîne les saucisses à 3 points. Sans Bane qui s’arrache sur ces ballons-là, Orlando ne finit jamais le job.

Desmond Bane in win vs. Pistons:

37 PTS (season-high)

13-25 FG

11-12 FT

Magic are 8-2 in their last 10 games.

Advancing to the NBA Cup knockout stage.

C’est là que le duel bascule : Cade a le bilan comptable mais a craqué sur la fin, contrairement à Bane. Le meneur de Detroit perd un ballon crucial à –2, puis rate le premier lancer à 4,7 secondes de la fin. Il se rattrape (presque) avec un rebond offensif sur lancer raté et la passe pour Duncan Robinson… sauf qu’Anthony Black arrive pour coller le contre qui tue la salle. Rideau : 112-109 Magic, 4-0 en NBA Cup, qualif en poche !