Coupe du Monde – qualifications : l’équipe de France s’impose contre la Belgique (79-63)

À Rouen, l’équipe de France masculine de basketball entamait ce vendredi soir les qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Avec un groupe sans joueurs NBA ni EuroLeague, Frédéric Fauthoux s’en sort bien, avec une victoire 79-63 acquise au terme d’une rencontre en deux temps.

Une victoire assez large pour célébrer la dernière rencontre d’Andrew Albicy en France, avec le maillot de la sélection nationale. Et surtout, les deux points qui permettent aux Bleus de directement prendre la tête du Groupe G des qualifications européennes à la Coupe du Monde 2027.

Un match en deux temps, avec des tricolores d’abord en difficulté, menés par des Belges opportunistes profitant bien du démarrage très lent de leurs adversaires pour directement prendre plusieurs possession d’avance quasiment immédiatement dans la partie. Les Bleus montent tranquillement en température, et ne cèdent pas à la pression malgré l’entame difficile.

C’est au retour de la mi-temps que le match va vraiment basculer, avec une vague bleue qui emporte définitivement la Belgique sur son passage. Les hommes de Fauthoux font le trou au score rapidement, et ne seront jamais revus par les Belges.

Lionel Gaudoux et Benjamin Sene ont dominé les débats, avec 28 points à deux. Le duo a guidé l’équipe de France vers un succès précieux à Rouen, qui les place provisoirement en tête du Groupe G. Rendez-vous ce lundi en Finlande, à 17h30, pour le second match de cette fenêtre internationale. Qui sera la dernière officielle d’Andrew Albicy en bleu. Un moment qui s’annonce marquant et fort émotionnellement.