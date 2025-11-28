Comme chaque vendredi, c’est programme « NBA Cup » au menu ce soir. Pas moins de 11 matchs seront joués cette nuit, dans la dernière journée de la phase de poules. On vous présente tout ça !

Le programme NBA de la nuit :

1h30 : Hawks – Cavs

1h30 : Nets – Sixers

1h30 : Hornets – Bulls

1h30 : Pistons – Magic

1h30 : Pacers – Wizards

1h30 : Knicks – Bucks

3h30 : Thunder – Suns

3h30 : Nuggets – Spurs

3h30 : Jazz – Kings

4h : Lakers – Mavs

4h : Clippers – Grizzlies

Les principaux enjeux de la soirée en NBA Cup

Le vainqueur de Pistons – Magic remporte le Groupe B à l’Est (synonyme de qualification automatique en quart de finale).

Le vainqueur de Thunder – Suns (autrement dit le Thunder, avec Jalen Williams) remporte le Groupe A à l’Ouest.

Le vainqueur de Nuggets – Spurs remporte le Groupe C à l’Ouest.

Les Knicks remporteront le Groupe C à l’Est en cas de victoire contre Milwaukee. Sinon c’est Miami qui finira premier.

Les Cavs doivent absolument l’emporter contre Atlanta pour espérer se qualifier en quart de finale.

Le gagnant de Clippers – Grizzlies peut espérer se qualifier en quart de finale, mais le perdant sera éliminé.

Les Lakers peuvent sécuriser l’avantage du terrain en quart de finale en cas de victoire contre Dallas. À moins qu’Anthony Davis – de retour – n’en décide autrement.

With just one night of Group Play left, 12 teams remain in the chase for the final six Knockout Rounds spots in the Emirates NBA Cup.

The scenarios for Friday’s games ⬇️ pic.twitter.com/d5ZQawj3Dl

— NBA Communications (@NBAPR) November 27, 2025

Les Français en lice :

Zaccharie Risacher (Hawks) contre Cleveland.

Moussa Diabaté (Hornets) face aux Bulls.

Nicolas Batum et les Clippers affrontent les Grizzlies.

La triplette des Knicks – Yabusele, Dadiet, Diawara – contre les Bucks, qui pourraient retrouver Giannis.

Quel temps de jeu pour Ousmane Dieng (Thunder) avec le retour de J-Dub ?

Noah Penda (Magic) à Detroit.

Maxime Raynaud (Kings) à Salt Lake City.

Bilal Coulibaly et Alex Sarr (Wizards) à Indiana.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici