TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Wemby ferme le clapet à Draymond Green

Victor Wembanyama ne recule devant rien ni personne, pas même Draymond Green, et encore moins lorsqu’il vient de lui dunker sur la tronche. A la réception d’un alley-oop, Wemby écrase la gonfle sur le museau du molosse des Warriors, qui commet en plus la faute (avant le dunk). Et notre Wemby national ne se fait pas prier pour aller chatouiller les oreilles de son adversaire, qui l’avait provoqué juste avant.

WEMBY DUNKED ON DRAYMOND AND START TRASH TALKING HIM 😭😭😭 pic.twitter.com/aPTAsuNqEP

Voici les détails de l’échange, raconté par Draymond himself. Il a fallu l’intervention de leurs coéquipiers respectifs pour éviter que la situation ne s’envenime plus. On aime cet état d’esprit.

Candidat # 2 : Draymond Green part directement confronter un fan

Vous reprendrez bien un peu de Draymond Green dans cette édition ? Parce que non content de s’être fait écrabouiller par Wemby, il s’est également fait tancer par un fan au premier rang, un poil virulent. Dray n’a pas apprécié la remarque et est allé voir directement le fauteur de trouble.

Draymond Green confronted a fan who called him “Angel Reese” after Draymond missed several shots and got his own rebounds. Win for the fan. This is 100% fair game. Players have gotten so soft, it’s embarrassing. pic.twitter.com/JMCHeRrLda

La comparaison qui fâche ? Draymond Green n’a pas aimé être comparé à Angel Reese, l’une des joueuses phares de la WNBA, qui a tendance à manquer pas mal de shoots et de prendre ses propres rebonds à chaque fois. Après une action similaire du joueur des Warriors, ce fan a pris cette liberté, et ça aurait pu mal finir pour lui.

Candidat # 3 : Jimmy Butler s’emporte contre Buddy Hield en plein match

Chassez le naturel de Jimmy Butler, il revient au galop, à Golden State comme partout ailleurs. Lors d’une mauvaise passe de Jimmy Buckets en direction de son coéquipier bahaméen, celle-ci se transforme en perte de balle et sur l’action suivante, l’ancien du Heat a dit ses quatre vérités à Buddy.

« I’m never passing you the ball again. »

-Jimmy Butler to Buddy Hield after this turnover 😅 pic.twitter.com/nOCsfKEvj7

« Je te ferai plus jamais la passe mec. »

Petit taquet en plein match envers un coéquipier (que Jimmy adore), pas sûr pourtant que Buddy soit responsable du cassoulet envoyé par son numéro 10 lors de ce match face au Magic.

Candidat # 4 : Ja Morant et Klay Thompson se chauffent

Le ton est monté entre Ja Morant et Klay Thompson lors du dernier affrontement entre Grizzlies et Warriors Mavericks. Après le buzzer final, Klay Thompson s’apprête à rejoindre les vestiaires, mais Ja Morant, alors en civil, vient toucher deux mots à l’ancien Splash Bro de Stephen Curry. S’ensuit une altercation où Thompson repousse Morant et les deux protagonistes doivent être séparés au plus vite pour éviter toute escalade.

Ja Morant to Klay Thompson:

“YOU A BUM NOW.” 😭😭 pic.twitter.com/eVtpRLvyzU

Klay Thompson n’allait évidemment pas laisser passer cette insulte en fin de match et a sorti la sulfateuse en interview d’après match. Car même si Klay n’est plus le joueur qu’il était à Golden State, ce qu’il y a accompli (4 titres, dont un back-to-back et des records à la pelle) forcera toujours le respect, et Ja n’a pas encore accompli un quart de ça.

Klay Thompson DÉTRUIT Ja Morant :

« C’est un type marrant, sans aucun sens des responsabilités qui ne fait qu’ouvrir sa bouche. Ça fait longtemps qu’il ouvre sa bouche. C’est marrant de parler quand on est sur le banc. C’est un peu l’histoire de sa carrière jusqu’à présent. » 😭😱 https://t.co/BSCeKfLIDH

Candidat # 5 : Andre Drummond veut se battre avec Wendell Carter Jr.

Lors de la branlée infligée par le Magic aux Sixers, Andre Drummond et Wendell Carter Jr. ont bien failli en découdre. Un échange de poussettes plus tard, Dédé Drummond tente de prendre la garde tel un boxeur, mais Wendell Carter Jr. n’est pas intimidé pour un sou, ne comprenant pas son geste et lui demandant même de mettre ses menaces à exécution.

Dawg Andre Drummond is so unserious lmaooooo

Wendell Carter Jr was like what the f*ck 😭 pic.twitter.com/YIpLDKXIRj

Jalen Suggs viendra ensuite envenimer les choses et sera exclu pour ça, alors que l’affaire aurait pu s’arrêter d’elle-même. La simple réaction de WCJ suffit à être dans ce troisième épisode du TrashTalk Award.