Vendredi dernier, une folle séquence entre Victor Wembanyama et Draymond Green avait enflammé la planète basket. La grande gueule des Warriors est revenue dessus, pour tout nous raconter.

Petite piqûre de rappel pour ceux qui vivent dans une grotte depuis une semaine : Draymond a tenté de titiller Victor lors du match Spurs – Warriors, en lui envoyant quelques mots doux et en jouant physique avec l’Alien français. La réponse de ce dernier ? Un gros tomar sur la tronche de Green.

Draymond raconte :

« Je sais que tout le monde a parlé du dunk. Mais juste avant le dunk, j’ai contré son tir. Après l’avoir contré, je l’ai regardé du genre, ‘Ouais enfoiré’. Et il a répondu, ‘Un quoi ? T’es trop petit’. Donc je suis revenu vers lui pour lui dire, ‘Petit enfoiré, t’es trop petit’. Il m’a dit : ‘Quoi ? Moi je suis trop petit ? Très bien’. Je lui ai répondu : ‘T’as peur de moi’. Il m’a répondu : ‘Quoi ? Je n’ai pas peur. Très bien, regarde ça’. »

La suite, c’est donc cette séquence sur la remise en jeu, quand Victor Wembanyama a réussi à échapper au marquage de Draymond pour finir le alley-oop.

« Je pensais pouvoir attraper la passe lobée mais je n’avais aucune chance. Je pensais que Jimmy (Butler) pouvait l’attraper de l’autre côté, mais il n’avait aucune chance. La seule personne qui pouvait attraper cette passe lobée, c’est celui qui l’a attrapée, à savoir Wemby. Juste après que je lui ai dit qu’il avait peur de moi (rires). »

