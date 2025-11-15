C’était l’une des séquences marquantes du match Spurs – Warriors cette nuit : Victor Wembanyama s’est chauffé avec Draymond Green, une séquence ponctuée par un gros tomar de l’Alien !

La scène se passe au milieu du quatrième quart-temps. Draymond Green, la grande gueule des Warriors, fait du Draymond Green en envoyant quelques mots doux à l’oreille de Victor, et en haussant le ton physiquement face au Français.

La suite ? DANS. NOS. VEINES.

Sur une remise en jeu, Victor Wembanyama se défait du marquage de Draymond pour lui envoyer un énorme alley-oop sur la tronche. La salle explose, et Wemby se permet de trashtalker Draymond en retour ! La meilleure réponse possible.

« Quand quelqu’un vous parle d’une certaine manière, à un moment donné vous devez répondre » a déclaré Wemby après le match. « Ma meilleure réponse, c’est toujours sur le terrain. C’est ce qui leur fait le plus mal. Il (Draymond) est resté complètement silencieux quand j’ai dunké sur lui. »

Si le dunk de Victor n’a pas compté (une faute a été sifflée avant) et que Draymond Green a finalement eu le dernier mot (victoire des Warriors), Wembanyama a prouvé qu’il n’avait peur de personne en NBA. Et s’il n’est pas du genre à laisser quelqu’un entrer dans sa tête, vaut mieux ne pas le chauffer.

Draymond peut en témoigner.