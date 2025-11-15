Stephen Curry IRRÉEL face aux Spurs : 49 points cette nuit, et 95 points en 2 matchs !!!

Il n’est pas humain, il est un spectacle dont on voudrait qu’il ne s’arrête jamais. Cette nuit, Stephen Curry a de nouveau mis le feu à San Antonio. Après son match à 46 points il y a deux jours, le meneur des Warriors a aligné 49 POINTS (!!!) contre les Spurs. Un total de 95 points en deux rencontres, c’est n’importe quoi.

🚨 STEPHEN CURRY IRRÉEL FACE AUX SPURS :

🔸49 POINTS

🔸4 rebonds, 2 passes

🔸16/26 AU TIR, 9/17 DU PARKING 🤯

95 POINTS EN DEUX MATCHS CONTRE SAN ANTONIO 😭😭😭

ON EST JUSTE LA POUR T’ACCOMPAGNER ET PROFITER STEPH ! pic.twitter.com/U2HIdJAR4P

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025

Une performance de titan pour faire suite à une autre performance de titan. Face aux Spurs, que les Warriors ont affronté deux fois dans le Texas cette semaine, Stephen Curry a été dans une autre dimension. Après avoir inscrit 46 points ce mecredi, voilà qu’il en colle 49, avec une réussite et une insolence qui ne lui appartiennent qu’à lui.

Un match mené de bout en bout, sans réel temps mort dans la performance. Bien sûr, il y a des highlights à pleuvoir, dont ce 3-points sur la tête d’un Victor Wembanyama bras tendu. L’image est irréelle.

Victor Wembanyama en défense ?

No problem pour le Chef 🥶🥶🥶pic.twitter.com/GvcCexSp4T

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025

Avec ce double succès, les Warriors s’offrent un peu de répit après les déclarations très offensives de Draymond Green et Jimmy Butler à propos de l’investissement de chacun dans la réussite collective des Dubs. Curry était peut-être visé, il a répondu en devenant le premier joueur depuis Michael Jordan a coller deux matchs à plus de 45 points et 37 ans. Et honnêtement…

49 POINTS. 9 TRIPLES. 🤯

Stephen Curry records his second-straight 40-point game for the 1st time since November 2022!

He is now 1 of 2 players in NBA history to record back-to-back games of 45+ points after turning 35 years old!

The other? Michael Jordan. pic.twitter.com/6cIGnYLXi1

— NBA (@NBA) November 15, 2025

On a pas les mots pour ce type. On est juste reconnaissant de vivre à la même époque que lui, pour le voir réaliser des choses qu’aucun autre ne pourrait accomplir. Il joue au basket, c’est très simple sur le papier. Mais il joue d’une manière qui ne peut pas laisser indifférent. Cet homme est au basket ce que la légende de Nika est à One Piece. Un guerrier libérateur qui donne le sourire à tous ceux qui le voient. Curry, c’est ce genre de garçon.