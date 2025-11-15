Karl-Anthony Towns et Landry Shamet guident les Knicks face au Heat, 75 points en duo !

Les Knicks ont trouvé deux hommes qui ont explosé cette nuit en alignant 75 points à deux. Karl-Anthony Towns comptait déjà 31 de ses 39 points à la pause, tandis que Landry Shamet en colle lui 36 en sortie de banc. New York s’impose ainsi face au Heat, à domicile (140-132).

Deux fauves, deux grosses performances. Karl-Anthony Towns tient son premier vrai gros carton de la saison, avec 39 points, 11 rebonds, 4 passes et 1 interception à 13/26 au tir. Une oeuvre largement entamée à la mi-temps, puis que le Chat a réalisé un premier acte d’une qualité absolument dingue. Et il fallait bien ça pour résister à un Heat porté par un gros Norman Powell (38 points).

31 points à 11/16 au tir.

Mi-temps.

KAT vit une soirée surnaturelle. pic.twitter.com/PcBIzPzBud

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025

Towns va ensuite vivre une deuxième mi-temps plus discrète, mais c’est Landry Shamet qui va prendre le relai avec brio. Le supersub des Knicks termine à 36 points, 3 passes à 12/19 au tir et 6/12 du parking. Une belle fin de match qui permet aux Knicks de ne pas suer et d’assurer la victoire avant le money time.

proud of these fellas 👏

KAT 39 PTS | 11 REB | 4 AST | 1 STL

Landry 36 PTS | 2 REB | 3 AST

Jordan 24 PTS | 5 REB | 3 AST

Mikal 15 PTS | 5 REB | 5 AST | 7 STL | 2 BLK

Josh 12 PTS | 12 REB | 10 AST | 1 STL pic.twitter.com/SV1nP6p8RQ

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 15, 2025



New York se relance immédiatement après la défaite un peu crade face au Magic, rendez-vous… à Miami, ce mardi, pour la revanche !