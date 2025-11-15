Résumé NBA de la nuit : James Harden en mode vintage, Stephen Curry légendaire !
Le 15 nov. 2025 à 08:56 par Nicolas Vrignaud
Neuf matchs cette nuit en NBA, plusieurs prolongations et surtout un Spurs – Warriors absolument dantesque avec un Stephen Curry juste surhumain. Russell Westbrook passe lui les 10 000 passes en carrière, et James Harden porte les Clippers. Allez, envoyez le résumé de la soirée !
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Heat : 140-122 (stats)
- Magic – Nets : 105-98 (stats)
- Pistons – Sixers : 114-105 (stats)
- Rockets – Blazers : 140-116 (stats)
- Bucks – Hornets : 147-134 a.p. (stats)
- Wolves – Kings : 124-110 (stats)
- Pelicans – Lakers : 104-118 (stats)
- Mavericks – Clippers : 127-133 a.p. (stats)
- Spurs – Warriors : 108-109 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Karl-Anthony Towns à 39 points, Landry Shamet à 36 points (et ça c’était pas dans notre bingo 2025), les Knicks s’offrent le Heat d’un solide Norman Powell (38 points).
- Match que personne n’a regardé (avec tout le respect, bien sûr), le Magic s’impose face aux Nets.
- Les Pistons puissance 9 ! 9e victoire de suite pour Detroit, à la maison face à Philadelphie. Le leader de l’Est continue d’affirmer sa supériorité sur la conférence.
- Kevin Durant colle 30 points à 12/19 au tir, les Rockets sont faciles face aux Blazers.
- Kon Knueppel a réussi a envoyer les Hornets en prolongation avec une superbe flèche à 3-points clutch, mais les Bucks ont fait leur loi dans l’overtime, dominé sans partage.
- Russell Westbrook et les Kings s’inclinent à Minneapolis, mais le meneur passe la barre symbolique des 10 000 passes décisives en carrière !
- Les Lakers gèrent tranquillement les Pelicans.
- Double prolongation dans un match un peu fou à Dallas, où les Clippers s’imposent derrière les 41 points, 14 rebonds et 11 passes d’un James Harden en mode vintage !
- Match complètement dingue entre Warriors et Spurs. Victor Wembanyama colle 26 points et sort des highlights de mutant, tandis que Stephen Curry aligne 49 unités au terme d’un match tout simplement légendaire.
Le highlight de la nuit
🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/24cYHJtGuk
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025
Le programme de la nuit prochaine :
- 23h : Cavaliers – Grizzlies
- 1h : Hornets – Thunder
- 1h : Pacers – Raptors
- 2h : Bucks – Lakers
- 2h : Wolves – Nuggets