San Antonio a encore goûté au même scénario face aux Warriors : avantage construit, intensité au rendez-vous, un Wembanyama qui change la trajectoire du match… puis une équipe qui s’effondre au pire moment. Cette nuit, les Spurs ont vu Stephen Curry refermer la porte au moment où ils pensaient l’ouvrir.

Cette fois encore, tout a tourné autour de Victor Wembanyama. Le Français sort une partition complète : 26 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 contres, et surtout une influence constante sur la structure du jeu texan. Pick-and-pop, attaques au poste, lecture des prises à deux, mobilité en protection de cercle : il a tout ciselé. Dès que le match s’emballe, il reste le point d’ancrage, celui qui stabilise l’attaque et redirige la défense sans perdre le fil. Une performance pleine, technique, appliquée, qui aurait dû peser autrement sur le résultat final.

Mais l’histoire bascule dans les dernières minutes, là où l’angle s’écrit vraiment.

À +1 pour San Antonio, Wembanyama claque un contre monumental qui doit plier l’affaire, un geste de leader, un vrai killshot défensif. Le genre d’action où tu sens le match tourner. Sauf que derrière, rien ne suit. La possession suivante se grippe, le tir pour sceller la soirée ne tombe pas, et l’erreur fatale arrive sur l’action d’après : Curry récupère la balle, provoque, obtient ses lancers, les rentre comme s’il était dans son jardin. Le momentum venait d’être offert sur un plateau.

Wemby, lui, a fait ce que fait un franchise player dans ces moments-là : monter d’un étage. Il conteste tout, il gobe les rebonds, il garde la balle vivante, il ordonne la défense et rattrape les tirs manqués de ses coéquipiers sur des claquettes. Mais la mécanique offensive se dérègle autour de lui, les décisions deviennent hésitantes, et dans les dernières secondes, San Antonio n’arrive plus à donner de suite à ce qu’il produit. Le ballon revient à De’Aaron Fox (24 points, 4 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 1 contre) et pas à Wemby, la possession s’éteint, et le match s’envole.

Cette nuit, la leçon est simple : Wembanyama maintenait son équipe sur les rails dans le money time… mais les Spurs ont craqué.

Et tant que les Texans ne serreront pas la vis dans les moments chauds, ce genre de scénario se répétera face à des équipes, et à un joueur, qui ne pardonnent jamais. Curry s’est encore échappé avec la victoire. Maintenant, il reste à San Antonio d’apprendre à tourner la clé. Une fois de plus c’est le signe d’une équipe en plein apprentissage, face à des types qui ont déjà fini quatre fois le jeu.

Moi par contre si y’en a un sur lequel je me pose quelques questions, en toute honnêteté, c’est Mitch Johnson.

Systèmes parfois illisibles, t’as des séquences c’est « courage fuyons » tier c’est 100% heroball, opposé total de l’identité Spurs.

Et puis sans dire que quand t’as… https://t.co/OiPVbGY3nj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025