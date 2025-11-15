Auteur de 46 points en milieu de semaine face aux Spurs, Stephen Curry en a remis une couche cette nuit à San Antonio, avec 49 pions. De quoi rejoindre Michael Jordan dans l’histoire.

Avant le match Spurs – Warriors de cette nuit, il n’y avait qu’un seul joueur de plus de 35 ans à avoir enchaîné deux matchs de suite à minimum 45 points marqués : Michael Jordan.

Désormais, ils sont deux.

49 POINTS. 9 TRIPLES. 🤯

Stephen Curry records his second-straight 40-point game for the 1st time since November 2022!

He is now 1 of 2 players in NBA history to record back-to-back games of 45+ points after turning 35 years old!

The other? Michael Jordan. pic.twitter.com/6cIGnYLXi1

— NBA (@NBA) November 15, 2025

Stephen Curry – 37 ans et dans sa 17e saison NBA – vient de rejoindre le GOAT du basket avec ses 95 points inscrits en deux matchs face aux Spurs. Pour ceux qui s’en souviennent, Jordan avait marqué 96 points (51 + 45) entre le 29 et 31 décembre 2001, à 38 ans et sous le maillot des Washington Wizards.