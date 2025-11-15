La nuit des Français en NBA : double-double pour Moussa Diabaté face aux Bucks

Le 15 nov. 2025 à 09:35 par Nicolas Vrignaud

Nuit avec quelques français sur les parquets de NBA, mais peu de grandes performances. Victor Wembanyama a brillé, Moussa Diabaté assure… et le reste fait ce qu’il peut. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Knicks – Heat : 140-122 (stats)

Magic – Nets : 105-98 (stats)

Pistons – Sixers : 114-105 (stats)

Rockets – Blazers : 140-116 (stats)

Bucks – Hornets : 147-134 a.p. (stats)

Wolves – Kings : 124-110 (stats)

Pelicans – Lakers : 104-118 (stats)

Mavericks – Clippers : 127-133 a.p. (stats)

Spurs – Warriors : 108-109 (stats)

Victor Wembanyama

Victor Wembanyama et les Spurs s’en sortent encore mal face aux Warriors d’un Stephen Curry complètement possédé. On parle de l’Alien ici !

🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/24cYHJtGuk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025

Moussa Diabaté

15 rebonds, 11 rebonds, 1 passe à 5/8 au tir pour Moussa Diabaté, qui perd en prolongation chez les Bucks, avec les Hornets.

Guerschon Yabusele

Soirée compliquée pour Guerschon, malgré la victoire des Knicks. 3 points à 1/1 et une passe en 6 minutes de jeu.

Rudy Gobert

11 points, 8 rebonds à 4/6 dans la victoire face aux Kings. Job done.

Nicolas Batum

7 points, 2 rebonds, 3 interceptions à 2/6 au tir pour Batman, et la victoire récupérée en double-prolongation !

Joan Beringer

1 minute de jeu.

Rayan Rupert, Sidy Cissoko

1 point pour Rayan Rupert, 4 points et 1 passe pour Sidy Cissoko, tous deux face aux Rockets.

Le programme de la nuit prochaine :