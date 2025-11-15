TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
La nuit des Français en NBA : double-double pour Moussa Diabaté face aux Bucks

Le 15 nov. 2025 à 09:35 par Nicolas Vrignaud

Nuit avec quelques français sur les parquets de NBA, mais peu de grandes performances. Victor Wembanyama a brillé, Moussa Diabaté assure… et le reste fait ce qu’il peut. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Knicks – Heat : 140-122 (stats)
  • Magic – Nets : 105-98 (stats)
  • Pistons – Sixers : 114-105 (stats)
  • Rockets – Blazers : 140-116 (stats)
  • Bucks – Hornets : 147-134 a.p. (stats)
  • Wolves – Kings : 124-110 (stats)
  • Pelicans – Lakers : 104-118 (stats)
  • Mavericks – Clippers : 127-133 a.p. (stats)
  • Spurs – Warriors : 108-109 (stats)

Victor Wembanyama

Victor Wembanyama et les Spurs s’en sortent encore mal face aux Warriors d’un Stephen Curry complètement possédé. On parle de l’Alien ici !

Moussa Diabaté

15 rebonds, 11 rebonds, 1 passe à 5/8 au tir pour Moussa Diabaté, qui perd en prolongation chez les Bucks, avec les Hornets.

Guerschon Yabusele

Soirée compliquée pour Guerschon, malgré la victoire des Knicks. 3 points à 1/1 et une passe en 6 minutes de jeu.

Rudy Gobert

11 points, 8 rebonds à 4/6 dans la victoire face aux Kings. Job done.

Nicolas Batum

7 points, 2 rebonds, 3 interceptions à 2/6 au tir pour Batman, et la victoire récupérée en double-prolongation !

Joan Beringer

1 minute de jeu.

Rayan Rupert, Sidy Cissoko

1 point pour Rayan Rupert, 4 points et 1 passe pour Sidy Cissoko, tous deux face aux Rockets.

Le programme de la nuit prochaine :

  • 23h : Cavaliers – Grizzlies
  • 1h : Hornets (Moussa Diabate, Tidjane Salaün) – Thunder (Ousmane Dieng)
  • 1h : Pacers – Raptors
  • 2h : Bucks – Lakers
  • 2h : Wolves (Rudy Gobert, Joan Beringer) – Nuggets

 

