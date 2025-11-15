La nuit des Français en NBA : double-double pour Moussa Diabaté face aux Bucks
Le 15 nov. 2025 à 09:35 par Nicolas Vrignaud
Nuit avec quelques français sur les parquets de NBA, mais peu de grandes performances. Victor Wembanyama a brillé, Moussa Diabaté assure… et le reste fait ce qu’il peut. On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Heat : 140-122 (stats)
- Magic – Nets : 105-98 (stats)
- Pistons – Sixers : 114-105 (stats)
- Rockets – Blazers : 140-116 (stats)
- Bucks – Hornets : 147-134 a.p. (stats)
- Wolves – Kings : 124-110 (stats)
- Pelicans – Lakers : 104-118 (stats)
- Mavericks – Clippers : 127-133 a.p. (stats)
- Spurs – Warriors : 108-109 (stats)
Victor Wembanyama
Victor Wembanyama et les Spurs s’en sortent encore mal face aux Warriors d’un Stephen Curry complètement possédé. On parle de l’Alien ici !
🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/24cYHJtGuk
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025
Moussa Diabaté
15 rebonds, 11 rebonds, 1 passe à 5/8 au tir pour Moussa Diabaté, qui perd en prolongation chez les Bucks, avec les Hornets.
Guerschon Yabusele
Soirée compliquée pour Guerschon, malgré la victoire des Knicks. 3 points à 1/1 et une passe en 6 minutes de jeu.
Rudy Gobert
11 points, 8 rebonds à 4/6 dans la victoire face aux Kings. Job done.
Nicolas Batum
7 points, 2 rebonds, 3 interceptions à 2/6 au tir pour Batman, et la victoire récupérée en double-prolongation !
Joan Beringer
1 minute de jeu.
Rayan Rupert, Sidy Cissoko
1 point pour Rayan Rupert, 4 points et 1 passe pour Sidy Cissoko, tous deux face aux Rockets.
Le programme de la nuit prochaine :
- 23h : Cavaliers – Grizzlies
- 1h : Hornets (Moussa Diabate, Tidjane Salaün) – Thunder (Ousmane Dieng)
- 1h : Pacers – Raptors
- 2h : Bucks – Lakers
- 2h : Wolves (Rudy Gobert, Joan Beringer) – Nuggets