OKC injouable, Shai Gilgeous-Alexander n’a joué que six 4e QT cette saison !

La stat dingue de la journée est là. Le Oklahoma City Thunder a joué quinze matchs cette saison et les champions en titre dominent tellement que Shai Gilgeous-Alexander, le Franchise Player, n’a participé qu’à six quatrièmes quarts-temps !

Depuis le début de la saison, le Oklahoma City Thunder est hallucinant de domination. Ils ont remporté 14 de leurs 15 matchs et gagnent, en moyenne, leurs rencontres de 17 points. Le « problème » pour les adversaires, c’est que souvent, cet écart est creusé après trois quarts-temps, ce qui permet à Shai Gilgeous-Alexander, le MVP en titre, de lever le pied.

Le Canadien n’a pas manqué le moindre match depuis le début de saison et s’il est aussi fiable, c’est aussi parce qu’il peut se permettre de ne pas les disputer dans leur totalité. En moyenne, il ne joue « que » 33 minutes par matchs et ne rentre que rarement sur le parquet lors des derniers quarts-temps. Il n’a participé qu’à six d’entre eux en 2025-26.

Pardon mais c’est une folie…

Le Thunder a joué 15 matchs.

Sur ces 15 matchs, OKC a été un tel ROULEAU COMPRESSEUR que Shai Gilgeous Alexander n’a participé qu’à 6 quatrième quart temps 😭😭😭

En trois quarts c'est plié, ciao bye 👋

Mark Daigneault a conscience de la force de son effectif alors lorsque le Thunder mène de 15 points et que d’autres coachs conserveraient leur superstar sur le terrain, au cas-où, lui sait que ses autres joueurs peuvent faire le travail.

Thomas Sorber, Nikola Topic et Jalen Williams sont indisponibles, mais les 14 autres joueurs de l’effectif jouent plus de 5 minutes de moyenne par match. Branden Carlson, Chris Youngblood et Brooks Barnhizer ont tous participé à au moins 10 rencontres avec des temps de jeu convenables. La preuve que les blowouts sont réguliers dans l’Oklahoma.

Voici l’écart de points pour chaque victoire du Thunder cette saison (15 matchs – 14 wins) :

+17

+13

+29

+24

+14

+31

+19

+31

+19

+6

+7

+17

+6

+1

Moyenne : des victoires de 17 points sans forcer chaque soir 😭😭😭😭😭😭😭

Pour remettre en lumière une statistique qui fait mal, rappellons que Shai Gilgeous-Alexander, malgré le fait qu’il ne joue, le plus souvent que trois quarts-temps par match, tourne à 31,9 points, 4,9 rebonds et 6,7 passes décisives de moyenne. C’est complètement fou.