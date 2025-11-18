Absent plusieurs semaines à cause d’une blessure au mollet, Victor Wembanyama pourrait voir plusieurs récompenses individuelles lui passer sous le nez en fin de saison. Wemby doit en effet jouer 65 matchs minimum sur 82 pour y être éligible…

La règle d’éligibilité aux trophées NBA a été mise en place à partir de la saison 2023-24, dans le cadre du nouvel accord collectif entre l’union des joueurs et la Ligue. L’objectif ? Lutter contre le load management (les stars qui ratent des matchs pour se reposer).

C’est spécifiquement cette règle qui pourrait priver Victor Wembanyama d’un nouveau titre de Défenseur de l’Année, comme l’an passé quand il a été limité à 46 matchs à cause d’une thrombose veineuse.

Au vu de la règle d’éligibilité aux trophées NBA en fonction des matchs joués, Victor va probablement louper un deuxième trophée de Défenseur de l’année en 2 ans.

Deux trophées qu’il aurait gagné sans débat possible. Coup dur.

Absent minimum deux à trois semaines, Wembanyama manquera au moins une dizaine de matchs. Il ne peut rater que 17 rencontres maximum s’il veut rester éligible aux trophées individuels de fin de saison. Cela compte pour le titre de Défenseur de l’Année mais pas que. En cas d’absence trop longue, Victor sera aussi inéligible pour :

Le titre de MVP

Les All-NBA Teams

Les All-Defensive Teams

Au vu du départ canon de Wemby cette saison, il fait partie des candidats crédibles pour chacune de ces récompenses. Ce sera le cas tant qu’il sera en course pour jouer 65 matchs cette année, mais l’étau se resserre déjà.

Vous l’avez compris : le palmarès individuel de Victor pourrait être négativement impacté, même s’il est déjà bien rempli depuis son arrivée en NBA (All-Star en 2025, dans la NBA All-Defensive First Team en 2024, Rookie de l’Année 2024, meilleur contreur NBA en 2024 et 2025).

Enfin, il faut savoir aussi que les récompenses individuelles citées juste au-dessus peuvent avoir un gros impact sur le porte-monnaie des stars NBA. Dans le cas de Victor Wembanyama, éligible à la « rookie max extension » en 2026, un titre de DPOY (ou MVP, ou All-NBA) en 2027 (la saison prochaine) ferait passer son prochain contrat de 271 millions de dollars à 326 millions…