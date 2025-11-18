Ja Morant (Grizzlies) repart deux semaines de plus à l’infirmerie

Ja Morant vit l’un des débuts de saison les plus compliqués de sa carrière : adresse en vrac, relations tendues avec le staff, frustration visible… et désormais une blessure qui l’éloigne des parquets. Le meneur des Grizzlies enchaîne les obstacles et la suite s’annonce encore plus délicate.

La sortie rapide face aux Cavaliers samedi dernier a confirmé la mauvaise passe du moment : le mollet droit de Ja Morant n’a pas tenu. Le diagnostic est tombé dans la foulée : une élongation et le staff médical a déjà annoncé une réévaluation dans deux semaines. Memphis perd ainsi son créateur principal, au moment même où le rythme de la saison s’accélère et où l’équipe peine à trouver un équilibre.

Ja Morant has suffered a Grade 1 calf strain and will be re-evaluated in two weeks, Grizzlies say. pic.twitter.com/P7GC8V3ISV

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2025

Le problème, c’est que cette blessure arrive en plein chaos. Depuis plusieurs semaines, l’atmosphère autour de Morant est électrique : discussions tendues avec le staff, frustration visible, suspension d’un match pour « conduite préjudiciable à l’équipe », rôle remis en question, et performances qui ne suivent plus. On a beau aimer son jeu explosif, cette saison, tout sonne à côté : 17,9 points, mais une adresse catastrophique (36% au tir, 17% du parking), des possessions forcées et une relation avec le coaching staff qui ressemble plus à un fil prêt à rompre qu’à un projet solide. Quand le leader perd le fil, le vestiaire tremble.

Et maintenant, il disparaît du terrain au moment où Memphis espérait enfin stabiliser son collectif. L’infirmerie est pleine (Scotty Pippen Jr., Brandon Clarke, Ty Jerome, Javon Small), l’attaque tourne moins bien qu’un vieux diesel, et les Grizzlies doivent jouer sans leur créateur principal, sans leur dynamiteur et sans leur potentielle étincelle pour relancer la saison. Le calendrier, lui, n’attend personne, et la conférence Ouest est trop sauvage pour offrir du répit.

Ja Morant up-and-under reverse lay 👀

Watch the 1Q on NBA TV: https://t.co/bdUFcyJLzk pic.twitter.com/rmSBAxq652

— NBA (@NBA) November 15, 2025

Le plus inquiétant dans tout ça : l’incertitude. L’équipe annonce une réévaluation dans deux semaines, mais rien ne garantit que Morant reviendra immédiatement. Rien ne dit non plus que le climat interne s’apaisera à son retour. Et rien, absolument rien, ne prouve pour l’instant que son adresse ou sa confiance vont revenir comme par magie après un break forcé.

Memphis entre donc dans une zone de turbulences : franchise player blessé, dynamique sportive cassée, tensions internes qui refusent de disparaître, et un début de saison qui commence sérieusement à ressembler à une pente glissante. Morant reviendra, oui. Mais dans quel état, à quel moment, et dans quel climat ? C’est toute la question.