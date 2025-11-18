LeBron James pourrait faire son retour ce mardi face au Jazz

LeBron James n’a jamais été aussi proche d’un retour : il est officiellement listé comme « questionable » (incertain) pour la rencontre opposant les Lakers au Jazz ce mardi.

Comme prévu, le King a fait son premier entraînement en 5-contre-5 avec les Lakers hier, l’une des dernières étapes avant de rejoindre son équipe pour les matchs de saison régulière.

Pour rappel, James est forfait depuis le début de saison à cause d’une sciatique. Les Lakers affichent un bilan de 10 victoires – 4 défaites sans lui.

Lakers’ LeBron James has been upgraded to questionable for Tuesday’s home game against the Utah Jazz, an indication he hopes to make his season debut. James is motivated and eager to return to action, and said at practice Monday that he is monitoring his body around the clock.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 18, 2025

LeBron l’avoue, il cherche encore son souffle sur le terrain après cette longue absence, mais physiquement il se sent bien. Si aucune douleur ne se manifeste en réponse à l’entraînement de lundi, le King aura de bonnes chances de jouer ce soir contre le Jazz à Los Angeles.

Les prochaines heures devraient nous apporter plus d’infos sur son réel statut.