San Antonio Spurs : comment faire sans Victor Wembanyama ?

La mauvaise nouvelle est tombée hier soir, Victor Wembanyama manquera au moins deux à trois semaines de compétition pour soigner son mollet. Alors comment les San Antonio Spurs vont-ils se débrouiller pour ne pas sombrer malgré l’absence de l’Alien ?

Ceux qui ont vu jouer les San Antonio Spurs depuis le début de la saison le savent, peu d’équipes sont autant dépendantes de leur superstar. Victor Wembanyama change tout pour les éperons. En attaque, il crée énormément d’espace pour ses coéquipiers et fait des différences monumentales tandis qu’en défense…

Sauf que pendant minimum deux à trois semaines, le Français sera sur la banc de touche pour soigner son mollet et que cette saison, les San Antonio Spurs visent les Playoffs. Il va donc falloir trouver des solutions pour ne pas exploser.

C’est un vrai joli test pour le reste du groupe Spurs.

Mitch Johnson, Fox, Vassell, Castle s’il est pas lui aussi trop blessé, Sochan s’il retrouve du temps de jeu, même Carter Bryant allons-y.

C’est aussi dans ces moments là que tu vois si le recrutement a été bon.

Luke Kornet, nouveau roi de la raquette

L’année dernière, à partir du moment où Victor Wembanyama a souffert de sa thrombose veineuse, les Éperons se sont complètement écroulés. Il faut dire que la raquette, sans le Français, était fort dégarnie avec la seule présence de Bismack Biyombo.

Cette saison, le Congolais n’est que la quatrième solution à l’intérieur. San Antonio a réalisé un beau recrutement en juillet et a récupéré Luke Kornet ainsi que Kelly Olynyk pour, notamment, gérer ce genre de situations. L’ancien pivot des Boston Celtics réalise un superbe début de saison depuis le banc de touche que ce soit lors de minutes avec Wemby (French Vanilla) ou sans. Il va devenir l’ancre défensive texane pendant quelques semaines. Du même côté du parquet, l’impact de Jeremy Sochan devra également augmenter.

Lors du premier match des Spurs sans l’Alien, Luke Kornet a compilé 13 points et 11 rebonds à 5/5 au tir. Il est un joker de luxe et devra le prouver.

Vivre et mourir par le drive

Même si Victor Wembanyama tire moins à 3-points depuis le début de saison, il est le garant du spacing des San Antonio Spurs. Déjà parce qu’il représente tout de même une menace à longue distance, mais aussi car il libère énormément d’espace pour les shooteurs. Malgré ça, les Texans tournent à moins de 36% de réussite derrière l’arc depuis le début de saison.

Devin Vassell, Julian Champagne, Harrison Barnes et dans une moindre mesure De’Aaron Fox ou encore Kelly Olylyk sont capables de mettre dedans depuis le parkin. Mais les tirs risquent d’être moins ouverts les prochaines semaines et se reposer sur l’adresse serait sans doute un mauvais calcul.

Si les Spurs ont une qualité, sans Victor Wembanyama, ce sont des joueurs géniaux en drive. De’Aaron Fox, Stephon Castle (manquera au moins un match) et Dylan Harper (devrait faire son retour avant Wemby) sont des monstres en pénétration et devront s’appuyer sur cette qualité lors des matchs à venir. Contre les Kings, c’est l’agressivité constante du renard vers la raquette qui a permis aux autres de se démarquer et de trouver des cuts ou des tirs ouverts. Ce sera moins facile sans les écrans et la menace représentée par le Français, mais ils en ont la capacité.

Ce serait un très bon signe pour les Éperons qu’ils soient une des équipes qui prend le plus de tirs à l’arceau lors des 15 jours qui viennent. Et si en plus l’adresse s’invite…

Compter sur un bon calendrier

La blessure de Victor Wembanyama intervient à un « bon moment ». Après un début de saison plus qu’abordable, les Spurs viennent de jouer une huitaine de matchs plus compliqués (Rockets, Lakers, Warriors par deux fois, Bulls à l’extérieur…).

Mais lors des trois prochaines semaines (imaginons que le Français revienne le 8 décembre), les Éperons joueront 10 matchs et seulement trois face à de très fortes équipes NBA, Denver, Minnesota et Cleveland. Il y aura d’autres rencontres compliqués comme celles face aux Suns, aux Blazers ou au Magic à l’extérieur, mais ça aurait pu être bien pire.

Battre Memphis deux fois, Atlanta, New Orleans et au moins une des autres équipes permettrait d’avoir un bilan positif (avec la victoire face aux Kings) sans Victor Wembanyama. Ce serait déjà une très bonne nouvelle et c’est loin d’être inaccessible.

Il y a des raisons d’être confiant à San Antonio. Les Spurs sont cinquièmes de la Conférence Ouest et ont les clés en main pour ne pas trop chuter pendant que Victor Wembanyama se soigne. Le Front-Office Texan joue la prudence avec sa pépite et lui donne beaucoup de temps pour se remettre, ils en ont le luxe.