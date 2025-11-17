LeBron James a remis les baskets et les Lakers sentent déjà le changement d’ambiance. Absent depuis le début de la saison, le King reprend l’entraînement collectif aujourd’hui et se rapproche enfin d’un retour sur le parquet. Entre impatience, prudence et curiosité tactique, L.A. préchauffe.

Les signaux continuent de passer au vert à Los Angeles.

Longtemps bloqué par une sciatique qui lui tirait dans le bas du dos et la jambe droite, LeBron James a enfin basculé dans une vraie séquence de remise en route. Pas de petits exercices à faible intensité, pas de demi-séances : on parle de plusieurs 5-contre-5 complets, avec du vrai rythme, des contacts et surtout aucune alerte. C’était l’étape que les Lakers redoutaient le plus, et c’est désormais une case cochée.

Pour peaufiner tout ça, LeBron est même passé par les South Bay Lakers. Deux jours en G League, deux sessions où il a pu jouer au calme, sans caméras ni pression, juste pour retrouver des repères de match et tester son dos dans des conditions proches du réel. Une démarche rare dans sa carrière, mais qui montre bien à quel point la franchise a voulu sécuriser chaque centimètre de sa reprise.

Breaking: LeBron James has been reassigned back to the Lakers from NBA G League South Bay and will be a full participant at Lakers practice on Monday, sources tell @ShamsCharania.

James completed multiple days of practices and 5-on-5 sessions this week in the G League and his… pic.twitter.com/FTEva3y3L5

— ESPN (@espn) November 16, 2025

Les retours du staff sont encourageants : meilleure mobilité, plus de fluidité dans les appuis, explosivité correcte, et surtout pas de douleur persistante après les séances. Le King a enchaîné, a tenu, et va pouvoir rejoindre l’entraînement collectif des Lakers ce lundi. Dans le jargon NBA, c’est la dernière porte avant la feuille de match.

LeBron pourrait ainsi rejouer cette semaine. Les Lakers ne fixent volontairement pas de date précise pour éviter un nouveau contretemps, mais l’idée est claire : sauf pépin, il sera très bientôt de retour. La franchise californienne doit affronter le Utah Jazz ce mardi et dimanche.

Reste la gestion du retour. JJ Redick est catégorique : pas de surcharge d’entrée, pas de 35 minutes comme si de rien n’était. L’équipe tourne bien, Luka Doncic a les clés du camion, Reaves s’affirme en co-pilote, le groupe a trouvé une vraie dynamique. LeBron va revenir progressivement, avec un rôle modulé, pour éviter la rechute et réinjecter ses qualités sans bousculer l’équilibre actuel. L’objectif n’est pas de le voir « juste rejouer », mais de le revoir à un niveau NBA opérationnel dès les premières sorties.

La sciatique est stabilisée, le 5-contre-5 validé, un passage en G League digéré, le retour collectif acté, et un comeback qui n’a jamais été aussi proche. Le King est enfin en train de rattraper la saison qui lui échappait.