Le 17 nov. 2025 à 17:13 par Nicolas Meichel

La nuit dernière, lors de la rencontre Pelicans – Warriors, Draymond Green s’est embrouillé avec un fan des Pelicans. La raison ? Ce dernier aurait comparé le joueur des Warriors à la basketteuse Angel Reese, star de la WNBA.

Draymond Green got into a verbal exchange with a fan during tonight’s Warriors vs. Pelicans game.

“He just kept calling me a woman,” Green said after the game. “He got quiet, though. So, it was fine.”

The fan told the Associated Press that he chanted ‘Angel Reese’ at Green. pic.twitter.com/1ngO2y5p82

— The Athletic (@TheAthletic) November 17, 2025

Après la rencontre, Draymond a raconté sa version de l’incident :

« Il n’arrêtait pas de me traiter de femme. Au début, c’était une bonne blague, mais tu ne peux pas continuer à me traiter de femme. J’ai quatre enfants, un cinquième en route. Tu ne peux pas continuer à me traiter de femme. Mais il s’est calmé donc tout s’est bien terminé. »

Vous l’avez compris : la « femme » en question, c’est Angel Reese.

Le fan des Pelicans, nommé Sam… Green (quelle ironie), a confirmé qu’il avait balancé des « Angel Reese ! Angel Reese ! » en direction de Draymond, après que ce dernier a enchaîné les rebonds offensifs sur ses propres tirs ratés. Pour ceux qui ne suivent pas la WNBA, c’est l’une des spécialités de Reese, qui tourne à 14 points et 13 rebonds de moyenne sur ses deux premières saisons.

Vexé, Draymond Green est donc allé voir Sam Green dans les dernières minutes de la première mi-temps pour lui dire deux mots. Le ton est monté, mais la sécurité a fait son travail et l’altercation verbale n’est pas allée plus loin.

Here is Draymond Green on his fan interaction in New Orleans tonight

“He just kept calling me a woman.”

He credited official Courtney Kirkland for coming over and handling it pic.twitter.com/XT5uMXvfv9

— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 17, 2025

Même si l’incident est clos désormais, Draymond peut s’attendre à voir d’autres fans balancer des « Angel Reese ! » à l’avenir…