La tournée hebdomadaire des Français en NBA est de retour, et la colonie continue de s’étoffer. Entre confirmations, coups de chaud, galères et premières fois, nos dix-neuf représentants ont encore donné de quoi remplir un carnet entier. On déroule le film de cette quatrième semaine de saison.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Après un léger « coup de mou » la semaine dernière, Wemby a remis les pendules à l’heure. Une semaine marquée par une nouvelle ligne de stats historique face aux Bulls, ainsi que la double confrontation avec les Warriors de Stephen Curry. Deux rencontres au scénario similaire, notamment leur fin. Cependant, face aux vétérans des Warriors, l’Alien n’a pas fléchi et a tenu son rang, malgré la défense intensive que lui a imposé Draymond Green.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 26,2 points à 50,2% dont 34,5% du parking, 85,7% aux lancers, 12,9 rebonds, 4 passes, 1,1 steal et 3,6 contres en 34,7 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Alex Sarr a encore rappelé pourquoi il est l’un des rares rayons de soleil de Washington en ce moment. Sur la semaine, il alterne montée en puissance et impact réel des deux côtés du terrain. Son passage à Detroit lance le ton : activité XXL au rebond, volume offensif solide, présence dissuasive dans la peinture. À Houston, il enchaîne avec sa plus belle sortie de la semaine, ultra-propre, dominant en efficacité et en tempo. Le dernier match face aux Nets est plus discret, mais sans jamais sortir de son rôle ni perdre en intensité.

Wizards @ Pistons : 15 points à 7/16 au tir dont 1/5 du parking, 15 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 37 minutes.

Wizards @ Rockets : 25 points à 10/15 au tir dont 2/3 du parking, 3/5 aux lancers, 11 rebonds, 4 passes et 1 contre en 31 minutes.

Wizards vs Nets : 9 points à 4/12 au tir et 1/3 du parking, 3 rebonds et une passe en 23 minutes.

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 19,1 points à 53,1% au tir dont 35,1% du parking, 73,7% aux lancers, 8,6 rebonds, 3,8 passes, 0,8 steal et 2,3 contres en 29,4 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy a déroulé une semaine très “Gobert-compatible” : solide, régulière, utile, même quand la ligne de stats ne claque pas comme un sapin de Noël. À Utah, il rappelle aux anciens copains que dans sa zone, c’est toujours fermé : finition quasi parfaite, gros volume au rebond, deux contres propres pour valider le passage. Contre Sacramento, il reste dans le même registre avec un match sérieux, dans l’impact et le timing, malgré quelques lancers capricieux. Face à Denver, l’attaque se fait discrète, mais la protection du cercle, elle, ne bouge pas d’un pouce avec trois contres en 23 minutes. Pas de coup d’éclat particulier cette semaine, juste ce que Minnesota attend de lui : verrouiller l’intérieur, se salir les mains et tenir la baraque défensive. Une continuité qui compte, surtout dans une équipe qui vise les sommets de l’Ouest. Gobert ne fait pas de bruit, mais il fait le boulot.

Wolves @ Jazz : 14 points à 7/8 au tir et 0/1 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 2 contres en 33 minutes

Wolves vs Kings : 11 points à 4/6 au tir et 3/8 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 34 minutes

Wolves vs Nuggets : 4 points à 2/3 au tir, 6 rebonds et 3 contres en 23 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,4 points à 76,3% au tir et 48,7% aux lancers, 9,6 rebonds, 1,3 passe, 0,5 steal et 1,8 contres en 31,8 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie Risacher continue de cocher les cases d’un jeune titulaire qui apprend vite. Le road-trip à l’Ouest l’a vu varier les registres : une entrée en matière timide face aux Clippers mais déjà active en défense, puis une démonstration d’efficacité à Sacramento où il a shooté comme un métronome. Derrière, il enchaîne deux prestations propres à Utah et Phoenix, entre agressivité mesurée, adresse en hausse et lecture du jeu qui progresse de match en match. Depuis que Trae Young est sur la touche, Risacher prend plus de volume, plus de responsabilités et il répond présent. Son scoring reste constant, son activité défensive est réelle, et la polyvalence offensive commence à ressortir. On sent un joueur qui grandit, qui s’affirme et qui comprend mieux la vitesse NBA. Une semaine sérieuse, régulière, et surtout encourageante pour la suite. Blessé la nuit dernière face aux Suns, on espère que ce n’est rien de grave pour le jeune aiglon.

Hawks @ Clippers : 11 points à 4/11 au tir dont 2/6 du parking, 1/4 aux lancers, 5 rebonds, 1 interception et 2 contres en 31 minutes

Hawks @ Kings : 15 points à 7/8 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 22 minutes

Hawks @ Jazz : 11 points à 5/7 au tir dont 1/3 du parking, 0/1 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en 19 minutes

Hawks @ Suns : 15 points à 6/13 au tir et 3/8 du parking, 3 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 26 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 12,7 points à 47,8% au tir dont 34% du parking, 68,4% aux lancers, 2,6 rebonds, 1,3 passe, 1,1 steal et 0,6 contre en 24,6 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Après avoir retrouvé l’infirmerie, Bilal Coulibaly a ressorti le bleu de chauffe et son retour face aux Nets laisse entrevoir ce qu’il peut apporter dès qu’il retrouve du souffle. L’adresse n’est pas encore là, logique après une blessure, mais l’activité défensive saute déjà aux yeux : interceptions, contres, mains rapides, volume… tout ce qu’on connaît de lui. Il distribue, il coupe, il s’agite, bref il remet le moteur en route.

Wizards @ Pistons : DNP

Wizards @ Rockets : DNP

Wizards vs Nets : 6 points à 2/6 au tir et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres en 27 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 10,5 points à 36,8% au tir dont 29,4% du parking, 69,2% aux lancers, 4,8 rebonds, 3,3 passes, 1 steal et 1 contres en 23,8 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa Diabaté a encore joué exactement sur son registre, mais avec une intensité qui commence vraiment à peser dans les matchs de Charlotte. Contre les Lakers, il signe un match parfait au tir, hyper propre, hyper actif, déjà rempli de petites choses qui ne se voient pas qu’à la ligne de stats. Derrière, il enchaîne deux sorties énormes contre Milwaukee : impact au rebond, finition solide, agressivité constante, et une présence physique qui force les défenses à réfléchir. Le tout confirmé face au Thunder avec un nouveau double-double quasi automatique, toujours dans le même style : efficace, rentable, sans fioritures. Pas flashy, pas bruyant, juste indispensable dans la raquette des Frelons.

Hornets vs Lakers : 8 points à 4/4 au tir, 3 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 3 contres en 28 minutes

Hornets vs Bucks : 7 points à 1/3 au tir et 5/6 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 23 minutes

Hornets @ Bucks : 15 points à 5/8 au tir, 5/6 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe et 1 interception en 43 minutes.

Hornets vs Thunder : 13 points à 6/7 au tir et 1/1 aux lancers, 11 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre en 23 minutes.

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 10,5 points à 66,7% au tir et 70,6% aux lancers, 8 rebonds, 1 passe, 0,7 steal et 1,3 contre en 23,1 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Nicolas Batum a vécu la même tempête que tout le vestiaire des Clippers, mais lui, comme toujours, a tenté de garder le bateau droit. La semaine n’est pas flamboyante, mais elle est dans son registre : défense, mains actives, tirs extérieurs quand l’occasion se présente. Face à Atlanta, l’adresse n’est pas au rendez-vous mais il compense par l’activité défensive. Contre Denver, il retrouve la mire avec un joli 2/3 derrière l’arc et plusieurs passes qui fluidifient l’attaque. À Dallas, il peine au tir mais plante des interceptions importantes. À Boston, il remet une couche avec un 2/4 de loin et deux contres qui rappellent que son QI défensif ne vieillit pas.

Clippers vs Hawks : 2 points à 1/5 au tir et 0/3 du parking, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre en 19 minutes

Clippers vs Nuggets : 6 points à 2/3 du parking, 2 rebonds, 3 passes et 1 interception en 22 minutes

Clippers @ Mavericks : 7 point à 2/6 au tir et 1/5 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 3 interceptions en 24 minutes

Clippers @ Celtics : 6 points à 2/4 du parking, 4 rebonds et 2 contres en 20 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,5 points à 30,4% au tir dont 29,3% du parking, 100% aux lancers, 2,6 rebonds, 0,8 passe, 0,9 steal et 0,5 contre en 17,4 minutes

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Guerschon Yabusele traverse une période compliquée à New York, et sa semaine en est un reflet assez fidèle. Face à Memphis, il grappille un quart d’heure et fait ce qu’il peut : un panier, quelques rebonds, de l’énergie, mais rien qui ne bouscule vraiment la rotation. Contre Orlando, il profite du garbage time pour planter deux tirs longue distance, un éclair dans une semaine où les opportunités se comptent au compte-gouttes. Face au Heat, rebelote : une apparition express, un tir dedans, et retour sur le banc. Difficile de trouver du rythme quand on ne dépasse pas les cinq ou six minutes par match, et notamment quand il joue à un poste qui n’est pas le sien (utilisé en pivot par séquences). Yabusele ne lâche rien, reste professionnel, reste prêt, mais pour l’instant les portes restent entrouvertes. New York attend un vrai déclic, lui attend un peu de confiance. Il suffirait d’un match où tout s’aligne pour relancer la machine.

Knicks vs Grizzlies : 2 points à 1/3 au tir et 0/1 du parking, 6 rebonds et 1 passe en 15 minutes de jeu

Knicks vs Magic : 6 points à 2/3 du parking, 1 passe et 1 interception en 5 minutes

Knicks vs Heat : 3 points à 1/1 du parking et 1 passe en 6 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 2,7 points à 32,3% au tir dont 31,8% du parking, 50% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,4 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 9,6 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Envoyé en G League pour continuer son développement, Tidjane Salaün n’a pas revu la couleur des parquets NBA cette semaine. On espère un retour avec les Hornets, ainsi qu’une réelle opportunité de se montrer.

Hornets vs Lakers : DNP

Hornets vs Bucks : DNP

Hornets @ Bucks : DNP

Hornets vs Thunder : DNP

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 3,1 points à 36,8% au tir dont 33,3% du parking, 66,7% aux lancers, 3,6 rebonds, 0,7 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 11,9 minutes

# Noah Penda (Orlando Magic)

Malgré une semaine presque blanche, Penda montre qu’il reste dans les plans du staff. Deux DNP encadrent une très courte apparition au Madison Square Garden, où il gratte 2 minutes pour aller chercher 3 rebonds et une passe, histoire de prouver qu’il peut apporter de l’impact même dans un échantillon minuscule. Son temps de jeu reste limité, mais l’idée est là : Orlando préfère le garder avec le groupe NBA plutôt que de l’envoyer en G-League, signe qu’on croit en son potentiel et qu’on veut l’accompagner directement dans l’environnement pro.

Magic vs Trail Blazers : DNP

Magic @ Knicks : 3 rebonds et 1 passe en 2 minutes

Magic vs Nets : DNP

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 2,4 points à 54,5% au tir dont 100% du parking, 75,0% aux lancers, 1,9 rebonds, 0,9 passe, 0,1 steal et 0,3 contre en 6,7 minutes

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Nouvelle semaine sans la moindre minute pour Nolan Traoré, entièrement mobilisé avec Long Island pour démarrer sa saison de G-League, un passage logique pour un meneur de 19 ans. Samedi soir il a d’ailleurs compilé 17 points à 50% au tir et 5 passes en G-League.

Nets vs Raptors : DNP

Nets @ Magic : DNP

Nets @ Wizards : DNP

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 2,3 points à 22,2% au tir dont 33,3% du parking, 50% aux lancers, 0,3 rebond, 1,3 passe et 0,7 steal en 11 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane Dieng a encore grappillé des minutes précieuses cette semaine, porté par les absences dans la rotation d’OKC. Face aux Warriors, il tente, il ose, même si l’adresse n’est pas au rendez-vous. Contre les Lakers, il signe sa meilleure sortie avec un 5/8 propre et une vraie activité offensive. À Charlotte, match plus timide mais toujours dans le bon rythme collectif. Ce ne sont pas encore des stats qui sautent aux yeux, mais l’essentiel est ailleurs : Dieng reste agressif, joue sans hésiter et continue de montrer qu’il peut s’intégrer dans la mécanique huilée du Thunder. Le champion 2025 avance petit à petit, et si une place se libère durablement, il sera prêt.

Thunder vs Warriors : 5 points à 1/5 au tir et 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 1 rebond en 20 minutes

Thunder vs Lakers : 10 points à 5/8 au tir et 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Thunder @ Hornets : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 1 passe en 13 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 2,6 points à 31,4% au tir dont 18,8% du parking, 100% aux lancers, 1,9 rebonds et 0,5 passe 0,1 interception et 0,5 contre en 11,8 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Rayan Rupert continue de naviguer entre éclairs et discrétion dans la rotation des Blazers. Pas de minutes à Orlando, quelques passages rapides ensuite : 5 minutes à New Orleans sans réussite, une entrée plus positive à Houston avec 4 points propres et de l’activité, puis un passage éclair à Dallas où il grappille 3 rebonds mais sans marquer. Rien de renversant, mais il reste dans le mix et grappille chaque opportunité pour montrer qu’il peut apporter de la défense et de la discipline dans le jeu.

Blazers @ Magic : DNP

Blazers @ Pelicans : 0 point à 0/2 au tir et 0/1 du parking en 5 minutes

Blazers @ Rockets : 4 points à 2/3 au tir, 2 rebonds et 1 passe en 10 minutes

Blazers @ Mavericks : 0 point à 0/2 du parking et 3 rebonds en 4 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1 point à 28,6% au tir dont 25% du parking, 50% aux lancers, 0,8 rebond, 0,3 passe et 0,3 interception en 5,8 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme Dadiet poursuit sa saison en mode va-et-vient entre NBA et G-League, et sa semaine en est la parfaite illustration. Une seule minute de jeu face au Magic, le temps de toucher le parquet sans vraiment pouvoir s’exprimer, encadrée par deux DNP face aux Grizzlies et au Heat. Mike Brown distribue les responsabilités avec parcimonie, et pour l’instant, le trio français de New York reste coincé au bout du banc. Pac’ continue d’apprendre, de travailler, et d’attendre une ouverture.

Knicks vs Grizzlies : DNP

Knicks vs Magic : 0 point en 1 minute

Knicks vs Heat : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,8 point à 25% au tir, 100% aux lancers, 0,6 rebond, 0,4 passe en 2,8 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Sidy Cissoko a enchaîné les petites apparitions cette semaine, avec un impact modeste mais constant. À Orlando, il plante un tir extérieur, prend deux rebonds et distribue une passe en neuf minutes propres. À New Orleans, il reste dans le même registre avec un panier et quelques bonnes lectures, avant d’enchaîner à Houston avec un 2/3 au tir et une activité toujours utile. À Dallas, l’adresse l’abandonne, mais il reste présent au rebond et dans la circulation de balle. Sans faire de bruit, Cissoko montre qu’il peut défendre fort et apporter un peu de liant dans le jeu des Blazers. Des petites touches, mais des touches régulières.

Blazers @ Magic : 4 points à 1/1 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 9 minutes

Blazers @ Pelicans : 2 points à 1/2 au tir, 0/1 du parking et 1 passe en 16 minutes

Blazers @ Rockets : 4 points à 2/3 au tir, 2 rebonds et 1 passe en 10 minutes

Blazers @ Mavericks : 1 point à 0/2 au tir, 0/1 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe en 11 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 2,6 points à 53,8% au tir dont 25% du parking, 60% aux lancers, 1,6 rebond, 0,7 passe et 0,3 interception en 11 minutes

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Semaine quasiment blanche pour Joan Beringer, avec un seul passage éclair de 35 secondes contre Sacramento, le temps d’apparaître sur la feuille sans pouvoir faire grand-chose. Deux DNP face au Jazz et aux Nuggets, il continue d’apprendre la NBA depuis le banc, en mode éponge. Sa ligne de stats reste anecdotique, mais son efficacité parfaite… ou presque… tient toujours : un seul tir raté depuis le début de sa jeune carrière. Observer derrière Rudy Gobert c’est bien, avoir une opportunité sur le parquet, ce serait mieux.

Wolves @ Jazz : DNP

Wolves vs Kings : 0 point en 35 secondes

Wolves vs Nuggets : DNP

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 1,5 point à 85,7% au tir et 1 rebond, 0,1 interception et 0,1 contre en 3,8 minutes

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Noa Essengue n’a toujours pas foulé le parquet cette semaine, mais il a fait des débuts remarqués en G-League : 28 points (dont 23 en première mi-temps) et 8 rebonds face au Wisconsin Herd. Des débuts très encourageants pour le plus jeune joueur de NBA cette saison.

Bulls vs Spurs : DNP

Bulls @ Pistons : DNP

Bulls @ Jazz : DNP

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : –

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Maxime Raynaud n’a eu qu’une seule vraie fenêtre cette semaine, mais il l’a exploitée proprement. Face aux Hawks, il plante 7 points avec efficacité, prend 4 rebonds et signe un contre en quatorze minutes sérieuses, avant de retourner en survet’ contre Minnesota et San Antonio. Rien de clinquant, mais suffisamment propre pour montrer qu’il peut dépanner quand la rotation s’ouvre. Le rookie continue de grappiller, match après match.

Kings vs Nuggets : DNP

Kings vs Hawks : 7 points à 3/6 au tir dont 0/1 du parking, 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 14 minutes

Kings @ Timberwolves : DNP

Kings @ Spurs : DNP

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 4,3 points à 39,1% au tir, 88,9% aux lancers, 3,7 rebonds, 0,7 passe, 0,3 interception et 0,3 contre en 12,3 minutes

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Mohamed Diawara traverse la semaine comme Pacôme Dadiet : une seule minute contre le Magic pour toucher le parquet, puis deux DNP face aux Grizzlies et au Heat. Difficile d’exister dans ces conditions, mais l’intérieur reste dans le groupe, prêt à bondir à la moindre ouverture. On attend de revoir l’efficacité montrée lors de ses premiers points en NBA, histoire de rappeler qu’il peut apporter de la présence et de l’énergie quand New York le lance dans le grand bain.

Knicks vs Grizzlies : DNP

Knicks vs Magic : 0 point en 1 minute

Knicks vs Heat : DNP

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 1,2 point à 75,0% au tir et 100% du parking, 0,2 rebond et 0,2 passe en 2,5 minutes.