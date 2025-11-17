Programme NBA : 8 matchs dont Cavs – Bucks à 1h
Le 17 nov. 2025 à 18:41 par Hisham Grégoire
Huit matchs sont au programme cette nuit en NBA. Les Cavaliers ouvrent le bal en affrontant les Bucks, les Knicks se déplacent à South Beach et les Bulls affronteront le Joker. Coup d’œil sur une nouvelle nuit de NBA.
Le programme NBA de la nuit
- 1h : Cavaliers – Bucks
- 1h : Pistons – Pacers
- 1h : Sixers – Clippers
- 1h30 : Raptors – Hornets
- 1h30 : Heat – Knicks
- 2h : Wolves – Mavericks
- 2h : Pelicans – Thunder
- 3h : Nuggets – Bulls
Le match à ne pas rater : Cavaliers – Bucks
Les Cavaliers, toujours privés de Darius Garland, reçoivent Giannis Antetokounmpo et ses Bucks à 1h. Les coéquipiers de Donovan Mitchell veulent enchaîner cette nuit avant de recevoir Houston mercredi soir. Evan Mobley, DPOY en titre, aura fort à faire dans la raquette face à Giannis, candidat au MVP.
De son côté, Milwaukee reste sur une défaite et le calendrier à venir est tout aussi intense : Sixers, Pistons ou encore les Blazers sont au programme. Les hommes de Doc Rivers aspirent au haut du panier à l’Est et ne veulent pas se détacher du peloton.
Le reste du programme :
- Des Knicks affaiblis affrontent un Heat… affaibli. Une rencontre sponso par le SAMU.
- Dixième victoire consécutive des Pistons face aux Pacers ce soir?
- Combien vont en prendre les Pelicans face à OKC ?
- Les Raptors tenteront d’aller chercher une quatrième victoire consécutive face aux Hornets.
- Les Bulls semblent être redevenus eux-mêmes. Sixième défaite consécutive en vue ?
- Anthony Edwards reçoit Cooper Flagg à 2h.
Les Français en lice :
- Nicolas Batum jouera en back to back face à son ancienne équipe, les Sixers.
- Moussa Diabaté affronte les Raptors.
- Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara défient le Heat.
- Rudy Gobert et Joan Beringer se déplacent chez les Mavericks
- Ousmane Dieng défie les terrifiants Pelicans et aura sûrement des minutes.