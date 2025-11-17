Programme NBA : 8 matchs dont Cavs – Bucks à 1h

Huit matchs sont au programme cette nuit en NBA. Les Cavaliers ouvrent le bal en affrontant les Bucks, les Knicks se déplacent à South Beach et les Bulls affronteront le Joker. Coup d’œil sur une nouvelle nuit de NBA.

Le programme NBA de la nuit

1h : Cavaliers – Bucks

1h : Pistons – Pacers

1h : Sixers – Clippers

1h30 : Raptors – Hornets

1h30 : Heat – Knicks

2h : Wolves – Mavericks

2h : Pelicans – Thunder

3h : Nuggets – Bulls

Le match à ne pas rater : Cavaliers – Bucks

Les Cavaliers, toujours privés de Darius Garland, reçoivent Giannis Antetokounmpo et ses Bucks à 1h. Les coéquipiers de Donovan Mitchell veulent enchaîner cette nuit avant de recevoir Houston mercredi soir. Evan Mobley, DPOY en titre, aura fort à faire dans la raquette face à Giannis, candidat au MVP.

De son côté, Milwaukee reste sur une défaite et le calendrier à venir est tout aussi intense : Sixers, Pistons ou encore les Blazers sont au programme. Les hommes de Doc Rivers aspirent au haut du panier à l’Est et ne veulent pas se détacher du peloton.

Le reste du programme :

Des Knicks affaiblis affrontent un Heat… affaibli. Une rencontre sponso par le SAMU.

Dixième victoire consécutive des Pistons face aux Pacers ce soir?

Combien vont en prendre les Pelicans face à OKC ?

Les Raptors tenteront d’aller chercher une quatrième victoire consécutive face aux Hornets.

Les Bulls semblent être redevenus eux-mêmes. Sixième défaite consécutive en vue ?

Anthony Edwards reçoit Cooper Flagg à 2h.

Les Français en lice :

Nicolas Batum jouera en back to back face à son ancienne équipe, les Sixers.

Moussa Diabaté affronte les Raptors.

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara défient le Heat.

Rudy Gobert et Joan Beringer se déplacent chez les Mavericks

Ousmane Dieng défie les terrifiants Pelicans et aura sûrement des minutes.

