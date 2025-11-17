Les guirlandes s’allument, les playlists de Noël et Mariah Carey ressortent des cartons… pas de doute, l’hiver débarque. Et comme chaque année, le Shop TrashTalk a préparé de quoi affronter la saison avec plus de style que Russell Westbrook. Place au Drop de Noël : des nouveautés, des éditions limitées, et tout ce qu’il faut pour faire plaisir aux fans de basket – y compris vous-même.

____

On ne pouvait pas clôturer l’année sans quelques pépites bien senties à s’offrir pour soi-même ou à déposer au pied du sapin. Parce qu’un cadeau basket, c’est toujours plus stylé qu’une boîte de chocolats achetée à l’arrache. Cette saison encore, le Shop TrashTalk sort l’artillerie lourde : du sweat collector, du hoodie qui sent bon les highlights, et quelques petites dingueries en quantité très limitée. Autrement dit : ne traînez pas, les vrais savent.

Cette année, on commence en beauté avec nos indispensables du Drop de Noël :

Les pépites du Drop de Noël

Attention : pour ce drop éphémère, vous aurez jusqu’au samedi 14 décembre à 23h59 pour passer commande et être sûr d’être livré avant le réveillon. Tous les produits purement Noël (Dunkin Santa, Stepback Santa, MFC, etc.) disparaîtront après cette date pour éviter les livraisons trop tardives. Le reste sera encore dispo sur le Shop.

_____

Bien évidemment, ce drop de Noël vient compléter toutes les gammes déjà présentes sur le Shop TrashTalk : TrashTalk, L’Apéro, TTFL, Allez, Café, la collection The Ball Never Lies, les Franchises all-time, l’inusable Le Bron, la Brute & le Truand, les affiches, les mugs, les casquettes… sans oublier les livres qui feront de vous des encyclopédies vivantes du basket.

L’occasion aussi de rappeler que les textiles du Shop TrashTalk (t-shirts, sweatshirts, hoodies) sont réalisés dans le respect de Mère Nature : coton bio, polyester recyclé, label Fair Wear Foundation. On s’habille bien, mais on s’habille propre.

FOIRE AUX QUESTIONS :

C’est quoi une vente flash ?

Tous les produits de Noël en édition limitée seront disponibles jusqu’au samedi 14 décembre à 23h59. Après cette date, ils disparaîtront.

Peut-on essayer les produits TrashTalk ?

D’ordinaire non… mais cette année – comme l’an dernier – vous pourrez retrouver toutes les nouveautés du Shop TrashTalk à l’Incroyable Pop-up Sport 2025, qui aura lieu au 23 rue du Sentier (Paris 2e) du 11 au 14 décembre. Plus d’infos juste ici !

Puis-je commander d’autres produits en même temps que mon Hoodie MFC ou mon sweat Dunkin Santa ou Stepback Santa ?

Bien sûr ! Tout sera expédié ensemble, en un seul colis, à la fin de la vente flash. Optimisation des frais de port validée.

Comment s’assurer d’être livré avant Noël ?

Les lutins sont en clutch mode. Toute commande passée jusqu’au 14 décembre sera expédiée pour arriver à temps sous le sapin.

Y aura-t-il d’autres designs à venir ?

Comme chaque année : oui. La collection s’agrandira encore avec de nouveaux modèles et nouvelles idées. Gardez un œil sur le Shop.

Quelles sont les tailles disponibles ?

Du XS au XXL pour la très grande majorité des produits.

On peut en prendre plusieurs ?

On recommande même. Plus de cadeaux = plus de bonheur = frais de port rentabilisés.

Techniquement, comment ça marche ?

Naviguez dans le Shop, cliquez, explorez, ressentez. Pour toute question technique, la FAQ du Shop TrashTalk est votre alliée.

_____

Découvrez dès maintenant toutes les nouveautés du Drop de Noël et préparez-vous à faire de ce Christmas Day un vrai highlight annuel. On compte sur vous pour nous envoyer votre plus beau selfie avec mamie Josette, le hoodie Dunkin Santa et la bûche au chocolat.