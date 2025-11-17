« Il ressemble à Tracy McGrady » : A.J. Dybantsa marque les esprits en NCAA

Durant le week-end, sur les parquets universitaires, A.J. Dybantsa a marqué les esprits en sortant une performance XXL face à UConn, l’une des meilleures équipes du pays. De quoi nourrir les comparaisons flatteuses.

« A.J. Dybantsa ressemble à Tracy McGrady. »

Voici ce qu’a balancé l’analyste de Yahoo Sports Kevin O’Connor lors du match opposant BYU à UConn samedi soir. Et il n’était pas tout seul. Devant le récital de Dybantsa en deuxième mi-temps (21 points), ils étaient plusieurs sur Twitter à voir du T-Mac chez A.J.

Sacrée comparaison quand on sait que McGrady était l’un des meilleurs arrières/ailiers scoreurs de sa génération, avec plusieurs saisons NBA entre 25 et 30 points par match au début des années 2000.

Bababa… AJ Dybantsa…

Originaire de Boston, il a joué au TD Garden hier et a lâché une magnifique perf (25 points). pic.twitter.com/si7fplB39a

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2025

Faisant partie des grands favoris pour être le premier choix de la Draft 2026, A.J. Dybantsa représente l’un des plus gros talents de sa cuvée. Le gamin né à Boston a déjà une multitude de moves « NBA » dans son répertoire offensif, comme il l’a montré sur le parquet du TD Garden. Le coach d’UConn Dan Hurley a parfaitement résumé la perf’ d’A.J. :

« C’est le plus haut niveau de shotmaking que vous puissiez voir dans le basket universitaire. Il avait tout son répertoire à disposition. »

Avec 21 points en seconde période, Dybantsa a failli porter son équipe vers un énorme comeback (défaite 86-84 au final), contre l’une des meilleures formations NCAA. La combinaison entre ses qualités athlétiques, ses capacités naturelles de scoreur et sa technique, est assez unique pour un freshman de seulement 18 piges.

Autre aspect qui a impressionné les observateurs : sa capacité à se remettre la tête à l’endroit après une première mi-temps très compliquée, durant laquelle A.J. a galéré offensivement (4 points à 1/6 au tir). Il n’a pas douté, il a gagné en agressivité, et a porté tout le monde sur ses épaules.

Finally caught up on BYU/UConn film

AJ Dybantsa definitely pressed a bit in 1H and had some rough moments. But the « off-night » left me ever more impressed. Battled, stayed at it. Heck of a showing in 2H

1st Half:

– 4 PTS (1/6 FG, 0/1 3P, 2/4 FT), 4 REB

2H:

– 21 PTS (7/8 FG,… pic.twitter.com/V55yIX0nKT

— Tyler Rucker (@tyler_rucker) November 17, 2025

Avec Cameron Boozer qui détruit tout sur son passage, Darryn Peterson qui promet énormément et Dybantsa qui se prend pour T-Mac, la Draft NBA 2026 s’annonce chaque jour un peu plus belle.