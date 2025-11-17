Touché au mollet gauche, Victor Wembanyama a raté son premier match de la saison hier soir contre Sacramento. Les Spurs ne prendront aucun risque avec l’Alien.

Le coach des Spurs Mitch Johnson avait justifié l’absence de Wemby avant la rencontre face aux Kings dimanche :

« C’est juste quelque chose qu’il a ressenti. Je ne pense pas qu’il s’est fait mal sur une action précise (vs Golden State, ndlr.). Évidemment, on a vu récemment dans cette Ligue qu’une douleur au mollet n’est pas à prendre à la légère. Donc on doit simplement obtenir plus d’informations. On ne veut pas forcer là-dessus. »

Après la rencontre, remportée assez facilement par San Antonio (c’était Sacramento en face), Johnson a réitéré la stratégie des Spurs concernant Victor Wembanyama : zéro risque, un maximum de précautions. Même s’il faut sacrifier quelques matchs.

À l’heure de ces lignes, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière cette « douleur au mollet », mais on sait que forcer dessus peut provoquer une contracture voire même une déchirure, qui serait synonyme d’une absence de plusieurs semaines. Dans le pire des cas, on a déjà vu en NBA des blessures au mollet se transformer en rupture du tendon d’Achille.

Victor Wembanyama will miss his first game of the season today due to left calf tightness, the Spurs say. pic.twitter.com/Wn0E5nhAOu

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 16, 2025

Victor Wembanyama représente évidemment le présent et le futur des Spurs, qui rêvent en grand avec l’Alien français dans leur raquette. Alors pas question de le mettre sur le terrain si ça coince quelque part. On ne sera d’ailleurs pas surpris si Wemby manque aussi la prochaine rencontre, face aux Grizzlies mardi soir.