Anthony Davis (Mavericks) absent minimum une semaine de plus…

Dallas est toujours dans la « Anthony Davis waiting room ». Touché au mollet gauche, AD voit son retour encore repoussé. Les Mavericks jouent la prudence et l’intérieur devrait manquer au minimum une semaine de plus. Situation tendue pour une équipe déjà en galère dans sa raquette.

Dallas continue de regarder son calendrier avec la même grimace qu’Anthony Davis quand il s’est tenu le mollet. La franchise espérait récupérer son géant rapidement, mais la réalité est plus têtue : AD ne rejouera pas avant au moins sept à dix jours, et encore, c’est dans le scénario optimiste.

Le coach Jason Kidd a validé la tendance : pas de prise de risque, pas de précipitation, et un mot d’ordre qui claque comme un contre au troisième rang : prudence maximale.

La blessure en question : une contracture du mollet gauche, un truc qui fait immédiatement clignoter toutes les alarmes quand on parle d’un intérieur de ce gabarit. Les médecins ne veulent pas d’une rechute, les dirigeants non plus, et AD encore moins. Dallas veut le garder debout sur la durée alors on le range, et on attend que ça passe. Surtout dans un contexte où Davis sortait d’une bonne pré-saison, où il avait enfin retrouvé des sensations, et où la raquette des Mavs ressemblait à autre chose qu’un chantier permanent.

BREAKING: Anthony Davis is OUT for another 7-10 days to rehab his calf strain, per ESPN.

Après avoir été remercié par les Mavericks, on apprend que Nico Harrison (ex-GM) a poussé Anthony Davis à revenir plus tôt que prévu de sa blessure au mollet, malgré les avertissements du staff médical. Les médecins craignaient un risque réel de rupture du tendon d’Achille en cas de reprise anticipée, mais Harrison soutenait la volonté du joueur de rejouer rapidement. Projet « win now », tu connais. C’est le proprio Patrick Dumont qui a mis son veto.

Cette pression interne aurait même pesé dans la chute du dirigeant la semaine dernière, la direction de la franchise ayant choisi de privilégier la prudence absolue autour de Davis.

Nico Harrison reportedly urged for Anthony Davis to return early from his calf injury, despite warnings from the medical staff that he could tear his Achilles.

Le souci, c’est que pendant ce temps-là, Dallas rame grave.

Sans Davis, on redécouvre que la défense intérieure des Mavs a la solidité d’une porte en papier. Dereck Lively II revient à peine de blessure (genou droit), Daniel Gafford colmate les brèches, PJ Washington dépanne, mais tu ne remplaces pas un joueur – candidat DPOY quand il est sur deux jambes – capable d’ancrer une défense, d’articuler les rotations et de nettoyer le cercle en mode machine à laver. En attaque, c’est pareil : moins de présence au poste, moins de relais pour soulager les extérieurs. Le tout dans un début de saison où Dallas ne peut déjà plus se permettre le moindre glissement.

Alors on surveille, on scrute chaque update, on attend le signe du retour. Scrimmages, entraînements complets, minutes limitées à la reprise… tout sera passé au microscope. Davis reviendra quand le staff sera persuadé qu’il peut jouer sans craindre que le mollet ne lâche à nouveau. Parce qu’au rythme où vont les choses, Dallas ne peut pas se permettre une nouvelle absence longue… surtout quand on voit comment les choses évoluent du côté de Los Angeles. Comparaison reloue, mais comparaison obligatoire après un trade aussi sismique.

Pour l’instant, AD regarde, les Mavs serrent les dents, et la Conférence Ouest ne ralentit pas pour eux. C’est à se demander si Davis a vraiment encore un avenir à Dallas : Nico Harrison parti, l’ancien Laker est immédiatement revenu dans les rumeurs de transfert, tandis que les Mavericks pourraient plutôt viser la Draft 2026 que les Playoffs.