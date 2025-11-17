Les blessures font malheureusement partie du basket et plusieurs joueurs NBA ont rejoint l’infirmerie ce week-end, dont OG Anunoby et Tari Eason. On fait le point.

OG Anunoby

Victime d’une contracture aux ischio-jambiers, OG Anunoby ratera au moins deux semaines de compétition. Un coup dur pour les Knicks, qui perdent là l’un de leurs meilleurs éléments, en plus de Jalen Brunson touché à la cheville.

Tari Eason

Tari Eason manquera quatre à six semaines à cause d’une blessure aux muscles obliques (abdomen). Un coup d’arrêt pour celui qui tourne à 11,5 points en sortie de banc à Houston, avec… 51% de réussite à 3-points. Souvent blessé, Eason est en année contractuelle, lui qui sera agent libre restrictif en 2026.

Derrick Jones Jr.

Derrick Jones Jr. (Clippers) s’est lourdement blessé au genou droit hier lors du match Celtics – Clippers. Aucun diagnostic n’a pour l’instant été donné mais ça ne sent pas bon…

Clippers forward Derrick Jones Jr. needed to be carried off the court after suffering an apparent knee injury following a collision with Jaylen Brown.

Prayers up for DJJ 🙏pic.twitter.com/qhnb2V3pbq

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 16, 2025

Aaron Nesmith

Décimés depuis le début de la saison, les Pacers vont devoir faire sans Aaron Nesmith pendant au moins un mois. Il s’est blessé au genou gauche lors du match Suns – Pacers jeudi dernier.