La nuit de mercredi à jeudi en NBA a malheureusement été marquée par plusieurs blessures, qui en plus concernent des joueurs All-Stars. Jalen Brunson et Paolo Banchero ont notamment rejoint l’infirmerie.

Jalen Brunson

Le meneur des Knicks s’est blessé à la cheville droite dans les dernières minutes du match contre Orlando, perdu par New York (124-107). On n’a pas d’infos pour l’instant sur la gravité de la blessure, mais Brunson a quitté le Garden en béquilles et avec une botte de protection. Déjà la saison dernière, Jalen s’était fait mal à cette même cheville…

Jalen Brunson headed to the locker room with an apparent leg injury at the end of Magic-Knicks. pic.twitter.com/ik7IBFvacm

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 13, 2025

Paolo Banchero

Dans le même match, Paolo Banchero n’a joué que 12 minutes, la faute à un bobo à l’aine. Là encore, peu d’infos sur la gravité de la blessure et la durée potentielle de son absence, mais le Magic va prendre le maximum de précautions concernant sa star. Banchero doit passer une IRM ce jeudi. Pas cool comme cadeau d’anniversaire…

Paolo Banchero will undergo an MRI on his groin, Banchero tells @TheAthletic.

More information with Banchero’s perspective in here: https://t.co/fkZBe64UCW pic.twitter.com/omTiXE4pcx

— Fred Katz (@FredKatz) November 13, 2025

Kawhi Leonard

Absent plusieurs matchs à cause d’une blessure à la cheville, Kawhi Leonard souffrirait aussi d’une entorse au niveau du pied selon ESPN. Cela fait maintenant cinq rencontres de suite manquées pour Kawhi, et probablement plus à venir. Comme si les Clippers – privés de Bradley Beal pour la saison – avaient besoin de ça…

J’en ai plein le cul des updates médicales sur Kawhi.

Fait 6 ans qu’on est dans la même machine à laver 800 tours minute j’en peux plus.

Je sais même pas comment font les fans des Clippers.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2025

Darius Garland

Opéré d’un orteil durant l’intersaison, Darius Garland s’est reblessé en début de semaine contre le Heat et n’a pas joué la nuit dernière à Miami. Le meneur des Cavs souffre officiellement d’une contusion. Aucune autre update n’a été donnée sur la durée de son absence, mais ce qui est sûr c’est qu’il risque de manquer à l’attaque de Cleveland.

pic.twitter.com/yb0CRSRooi

— Cleveland Cavaliers (@cavs) November 12, 2025