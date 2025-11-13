Derik Queen, l’un des rares rayons de soleil chez les Pelicans

Au milieu du début de saison désastreux des Pelicans, le rookie Derik Queen monte sérieusement en puissance. De quoi redonner un peu le sourire aux pauvres fans de la Nouvelle-Orléans.

« J’aime vraiment bien ce Derik Queen. »

Voici le SMS qu’un certain Tim Duncan a envoyé à Antonio Daniels, commentateur des Pelicans et ancien coéquipier de Timmy aux Spurs, lors du match San Antonio – New Orleans il y a quelques jours. Queen avait terminé la rencontre avec 13 points, 5 rebonds et 8 passes face à la bande de Victor Wembanyama.

La nuit dernière ? Derik Queen a fait encore mieux contre les Blazers : 26 points, 7 rebonds, 4 passes à 12/18 au tir en 38 minutes, dans ce qui représente le meilleur match de sa jeune carrière.

Très clairement, le 13e choix de la Draft 2025 commence à s’imposer dans la raquette des Pels, après quelques matchs où Willie Green l’avait – de façon assez incompréhensible – beaucoup laissé sur le banc. Queen a profité hier de l’expulsion d’Yves Missi pour exploser, tout en faisant comprendre à son coach qu’il représentait une meilleure option que le vétéran Kevon Looney.

« Il fait vraiment du bon boulot. Il est impressionnant, le match change dès qu’il entre sur le terrain. » – Willie Green sur Derik Queen

Alors que les défaites s’enchaînent et que Zion Williamson squatte une nouvelle fois l’infirmerie, le moindre rayon de soleil est bon à prendre à la Nouvelle-Orléans. Et Derik Queen, en compagnie de l’autre rookie Jeremiah Fears, en est un. Son profil si particulier fait du jeune pivot un joueur non seulement intrigant, mais surtout performant : toucher, footwork, playmaking, mobilité… voici quelques-unes des qualités qu’apporte Queen, le tout en évoluant toujours à son propre rythme.

N’ayant pas peur de se frotter à la concurrence (coucou Dillon Brooks) et confiant en ses capacités, Derik Queen amène du caractère à des Pelicans qui ont pris l’habitude de se faire plumer. Une belle façon pour lui d’imposer sa présence. S’il continue sur son rythme actuel, la place de pivot titulaire lui semble promise et il sera responsabilisé de plus en plus, dès les débuts de match et jusqu’au buzzer final.

Pour rappel, les Pelicans sont montés à la Draft 2025 spécifiquement pour sélectionner Derik Queen, allant jusqu’à sacrifier un pick de premier tour 2026 (non protégé) dans la transaction. Cela montre à quel point le manager Joe Dumars est incompétent voulait sa reine, et Derik le lui rend bien.

De quoi se mêler sérieusement à la course au Rookie de l’Année ?