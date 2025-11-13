La nuit dernière, la performance la plus folle ne s’est pas déroulée sur les parquets NBA et ce malgré les 55 points de Nikola Jokic. Non, c’était en NCAA féminine, avec les 44 points et… 16 interceptions d’Hannah Hidalgo en 28 minutes.

Oui, vous avez bien lu.

16 interceptions en seulement 28 minutes de jeu, le tout avec 44 points au compteur de l’autre côté du terrain. C’est l’exploit réalisé par Hannah Hidalgo, joueuse de 20 ans évoluant à l’université de Notre Dame.

Attends, combien d’interceptions ?!?!?

16 STEALS en 28 minutes. 😱😱😱 https://t.co/9W9lCESemj

La ligne de stats est tout simplement incroyable.

Sans surprise, les 16 interceptions sont un record NCAA tandis que les 44 points sont un record pour l’université de Notre Dame. Bref, une soirée inoubliable pour Hidalgo, qui a involontairement fait une dédicace à Nico Harrison après le match :

« La défense avant tout, la défense fait gagner des titres. Je veux m’assurer d’apporter l’énergie dont mon équipe a besoin en défense, afin d’avoir des paniers faciles en transition. »

Comme le veut la tradition, Hannah Hidalgo a posé pour une photo en tenant une feuille de papier avec ses stats dessus, Wilt Chamberlain style. Le signe qu’on vient de marquer l’histoire.