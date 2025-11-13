Bradley Beal opéré de la hanche, saison terminée…

Arrivé aux Clippers cet été avec l’intention de se relancer après une expérience ratée à Phoenix, Bradley Beal ne jouera plus de la saison. Il doit se faire opérer à cause d’une fracture de la hanche.

La nouvelle est brutale, pour le joueur comme pour les Clippers.

Après seulement six apparitions en ce début de saison, l’arrière de 32 ans doit donc déclarer forfait pour l’intégralité de la campagne 2025-26. Un nouveau coup d’arrêt pour Beal, qui n’a pas joué plus de 53 matchs dans une saison depuis 2021.

Oh la tuile…

La totale pour Beal et les Clippers, point d’exclamation sur un début de saison et un début de relation bien éclaté. https://t.co/saJjJR9qSo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2025

Pour rappel, Beal avait été recruté par les Clippers cet été après un buyout avec les Suns. L’ancienne star des Wizards a signé un contrat de deux ans et 11 millions de dollars à Los Angeles, avec une player option sur la deuxième saison. L’intérêt de son arrivée ? Combler le trou laissé par le départ du très solide Norman Powell, transféré à Miami avant sa dernière année de contrat.

Vous l’avez compris, les Clippers vont désormais devoir faire sans Powell et Beal à l’arrière. C’est forcément un coup dur pour Los Angeles, en grosse galère en ce début de saison (huit défaites en onze matchs) et actuellement privé de Kawhi Leonard (pour pas changer).

Néanmoins, la blessure de Beal pourrait forcer le coach Tyronn Lue à titulariser plus souvent Kris Dunn aux côtés de James Harden, et ainsi redonner du peps défensif à une équipe qui en a bien besoin. Les Clippers n’ont que la 26e défense NBA cette saison…