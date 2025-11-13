Luka Doncic réagit au licenciement de Nico Harrison

Après le match face au Thunder cette nuit, et un jour après le renvoi de Nico Harrison, Luka Doncic a été interrogé en conférence de presse sur le licenciement de son ancien manager, qui l’avait transféré aux Lakers en février dernier.

La question était inévitable : « Luka, quelle est votre réaction suite au licenciement de Nico Harrison ? »

Doncic a fait dans le politiquement correct, bien conscient qu’il devait peser chacun des mots formant sa réponse. Le sujet reste très sensible, même neuf mois après son transfert sismique qui a secoué la planète NBA.

Luka Doncic sur le renvoi de Nico Harrison, et s’il s’imagine un jour revenir à Dallas :

« Dallas, ses fans, ses joueurs, occupent toujours une place particulière dans mon cœur. Je pensais y rester pour toujours, mais cela n’a pas été le cas.

Pour…

Interrogé aussi sur un potentiel retour à Dallas à l’avenir, maintenant que Nico Harrison a été expulsé de la ville, Luka Doncic a simplement déclaré qu’il était concentré à fond sur les Lakers, sans vouloir aller plus loin.

Intérieurement, qui sait ce que le génie slovène ressent vraiment. Peut-être qu’il a exulté en voyant Harrison se faire jeter par-dessus bord par les Mavs, ou peut-être qu’il a définitivement tourné la page.

En tout cas une chose est certaine : Luka Doncic a une mission à remplir à Los Angeles, à savoir remporter un premier titre NBA. Ce serait ça, au final, la meilleure revanche possible sur Nico Harrison.