Sur un nuage en ce moment avec les Nuggets, Nikola Jokic a dégoûté les Clippers du basket cette nuit : 55 points, 12 rebonds, 6 passes, le tout à 18/23 au tir dont 5/6 à 3-points et 14/16 aux lancers-francs. Tout simplement INJOUABLE !

En NBA, il y a ceux qui préfèrent s’économiser en back-to-back. Et puis il y a Nikola Jokic.

24 heures seulement après avoir maltraité les Sacramento Kings (35 points, 15 rebonds, 7 passes), le Joker a lâché sa performance la plus folle de la saison, permettant à Denver d’enchaîner tranquillement une sixième victoire de suite à Los Angeles (130-116).

Nikola Jokic avait donné le ton d’entrée, avec 25 points rien que dans le premier quart-temps. Les Clippers ont vite compris que ça allait être une longue soirée. Le Joker a ajouté 19 unités dans le troisième quart, boostant ses Nuggets qui ont remporté la période 43-22 pour créer définitivement l’écart.

Le pauvre Ivica Zubac et tout le reste des Clippers n’ont rien pu faire face à la machine serbe, qui n’a peut-être jamais été aussi efficace. Stat complètement folle : Jokic a marqué un point de plus cette nuit que l’ensemble du cinq majeur des Clippers (55 à 54), alors qu’il n’a passé que 34 minutes sur le terrain.

« Notre plan de jeu consistait à le laisser marquer et à lui retirer ses passes. Mais je ne pensais pas qu’il allait scorer 55 points. » – Tyronn Lue (coach des Clippers) sur Nikola Jokic

D’un point de vue historique : Jokic est devenu seulement le quatrième joueur NBA à planter 55 points avec un pourcentage au tir aussi élevé (78%).

HAVE YOURSELF A NIGHT NIKOLA JOKIĆ.

⚒️ 55 PTS (33 IN 1H)

⚒️ 12 REB

⚒️ 6 AST

⚒️ 18-23 FGM

⚒️ 5-6 3PM

⚒️ 34 MIN

⚒️ DEN W

He’s just the 4th player in NBA history to score 55 PTS on 78 FG% or better 🤯 pic.twitter.com/NpKKAK6rna

— NBA (@NBA) November 13, 2025

Enchaînant les performances de monstre en ce moment, dans la forme de sa vie et évoluant dans la deuxième meilleure équipe de l’Ouest, Nikola Jokic semble bien parti pour reprendre sa couronne de MVP cette saison.