La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr toujours en grande forme

Douze Français en NBA cette nuit. Des cartons pour certains, seulement quelques minutes pour d’autres, c’est l’heure de faire un récap de cette nouvelle nuit de NBA.

Les résultats NBA de la nuit :

Hornets – Bucks : 111- 100 (stats)

– Bucks : 111- 100 (stats) Pistons – Bulls : 123 – 114 (stats)

– Bulls : 123 – 114 (stats) Knicks – Magic : 107-124 (stats)

: 107-124 (stats) Celtics – Grizzlies : 131 – 95 (stats)

– Grizzlies : 131 – 95 (stats) Heat – Cavaliers : 117-130 (stats)

: 117-130 (stats) Rockets – Wizards : 135 – 112 (stats)

– Wizards : 135 – 112 (stats) Pelicans – Blazers : 117 – 125 (stats)

: 117 – 125 (stats) Spurs – Warriors : 120 – 125 (stats)

: 120 – 125 (stats) Mavericks – Suns : 114 – 123 (stats)

: 114 – 123 (stats) Thunder – Lakers : 121 – 92 (stats)

– Lakers : 121 – 92 (stats) Kings – Hawks : 100 – 133 (stats)

: 100 – 133 (stats) Clippers – Nuggets : 116 – 130 (stats)

Moussa Diabaté

Les Hornets se sont imposés face aux Bucks et Moussa Diabaté a su s’illustrer : 7 points, 13 rebonds dont 8 offensifs, 2 passes une interception et un contre en 23 minutes.

Guerschon Yabusele

5 petites minutes pour Guerschon : 6 points, 1 passe et 1 interception pour le Dancing Bear.

Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara

Ils ont tous les deux joué dans les deux dernières minutes de garbage time. Dadiet a inscrit 2 points et a délivré une passe.

Noah Penda

Même histoire que les deux précédents. Penda termine à 3 rebonds et une passe en 2min.

Alexandre Sarr

Le pivot français a regardé droit dans les yeux la raquette des Rockets : 25 points, 11 rebonds, 4 passes et un contre à 10/15 au tir et 2/3 du parking.

Sidy Cissoko

17 minutes pour Sidy Cissoko hier soir, mais seulement deux petits points et une passe.

Victor Wembanyama

Une défaite amère mais un nouveau triple-double pour notre Alien national ! 31 points, 15 rebonds, 10 passes et un contre à 11/22 au tir et 3/7 du parking. Wmeby poursuit ainsi sa série de 96 matchs avec au moins un contre par match.

Ousmane Dieng

15 minutes pour Ousmane qui termine à 10 points, 2 rebonds et une passe.

Zaccharie Risacher

15 points, 3 rebonds, une passe, une interception et un contre à 7/8 au tir et 1/2 du parking pour Risacher cette nuit, le tout en 22 minutes de jeu.

Maxime Raynaud

Maxime Raynaud a profité du blowout du soir pour s’illustrer : 7 points, 4 rebonds, une passe et un contre à 3/6 au tir en 15 minutes.

Nicolas Batum

6 points, 2 rebonds, 3 passes et une interception en 22 minutes pour Batman hier soir.

