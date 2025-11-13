Résumé NBA de la nuit : les Pistons sont à huit victoires de suite !

Douze matchs étaient au programme cette nuit en NBA. Parmi eux, un duel entre Victor Wembanyama et Stephen Curry qui a tenu toutes ses promesses. Le Thunder retrouvait les Lakers et le Thunder a roulé sur les hommes de JJ Redick.

Les résultats NBA de la nuit :

Hornets – Bucks : 111- 100 (stats)

– Bucks : 111- 100 (stats) Pistons – Bulls : 123 – 114 (stats)

– Bulls : 123 – 114 (stats) Knicks – Magic : 107-124 (stats)

: 107-124 (stats) Celtics – Grizzlies : 131 – 95 (stats)

– Grizzlies : 131 – 95 (stats) Heat – Cavaliers : 117-130 (stats)

: 117-130 (stats) Rockets – Wizards : 135 – 112 (stats)

– Wizards : 135 – 112 (stats) Pelicans – Blazers : 117 – 125 (stats)

: 117 – 125 (stats) Spurs – Warriors : 120 – 125 (stats)

: 120 – 125 (stats) Mavericks – Suns : 114 – 123 (stats)

: 114 – 123 (stats) Thunder – Lakers : 121 – 92 (stats)

– Lakers : 121 – 92 (stats) Kings – Hawks : 100 – 133 (stats)

: 100 – 133 (stats) Clippers – Nuggets : 116 – 130 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Moussa « Dyson » Diabaté fini meilleur rebondeur du match avec 13 prises dont 8 offensifs (!).

Paul Reed a terminé en 28-13-6-4-1 pour aider les Pistons a décroché une huitième victoire consécutive. Oui vous avez bien lu.

Franz Wagner a remporté son duel (28-9-4-2-1) face à Jalen Brunson (31-3-6). Le Magic inflige aux Knicks leur première défaite de la saison à domicile.

Les Celtics dégomment les Grizzlies (+36). Payton Pritchard termine en 24-6-9.

Malgré un gros Norman Powell (27 pts), le Heat après avoir explosé dans le dernier acte (37-19). Côté Cavs, Jarett Allen termine à 30 points et 10 rebonds. Cleveland jouait sans Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Max Strus.

Les Rockets n’ont eu aucun mal à se défaire des Wizards. Kevin Durant fini à 23 points, 5 rebonds 4 passes et deux interceptions, Alperen Sengun compile un double-double 16 points, 13 rebonds et 6 passes.

Les Pelicans ont certainement connus la dernière soirée avec Willie Green sur le banc. Nouvelle défaite face aux Blazers d’un duo Avdija – Sharpe (67 points a eux deux).

Le Chef Curry était enervé, alors le Chef Curry a cuisiné les Spurs : 44 points, 5 rebonds, 5 passes et deux interceptions.

Les Suns enchaîent ! 4e victoire consécutive pour les coéquipiers de Devin Booker face aux Mavericks. La bête est blessée, alors Phoenix en a profité.

Les Lakers sont arrivés chez le Thunder pour jouer les trouble-fête, ils sont repartis avec les fesses rouges : +29 OKC !

33, 14, 27, 31. Non ce ne sont pas les chiffres du loto, simplement l’écart de points lors des 4 derniers matchs à domicile des Kings.

Nikola Jokic s’est baladé face aux Clippers : 55 points, 12 rebonds, 6 passes à 18/23 au tir et 5/6 d parking.

Le highlight de la nuit :

Devin Booker gives this young Suns fan in a Booker jersey a high five in the middle of the game —

What a moment. 🙌👏

(via @ridiculouscage)

pic.twitter.com/11cG5POt1w

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 13, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !