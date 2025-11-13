Résumé NBA de la nuit : les Pistons sont à huit victoires de suite !
Le 13 nov. 2025 à 07:38 par Hisham Grégoire
Douze matchs étaient au programme cette nuit en NBA. Parmi eux, un duel entre Victor Wembanyama et Stephen Curry qui a tenu toutes ses promesses. Le Thunder retrouvait les Lakers et le Thunder a roulé sur les hommes de JJ Redick.
Les résultats NBA de la nuit :
- Hornets – Bucks : 111- 100 (stats)
- Pistons – Bulls : 123 – 114 (stats)
- Knicks – Magic : 107-124 (stats)
- Celtics – Grizzlies : 131 – 95 (stats)
- Heat – Cavaliers : 117-130 (stats)
- Rockets – Wizards : 135 – 112 (stats)
- Pelicans – Blazers : 117 – 125 (stats)
- Spurs – Warriors : 120 – 125 (stats)
- Mavericks – Suns : 114 – 123 (stats)
- Thunder – Lakers : 121 – 92 (stats)
- Kings – Hawks : 100 – 133 (stats)
- Clippers – Nuggets : 116 – 130 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Moussa « Dyson » Diabaté fini meilleur rebondeur du match avec 13 prises dont 8 offensifs (!).
- Paul Reed a terminé en 28-13-6-4-1 pour aider les Pistons a décroché une huitième victoire consécutive. Oui vous avez bien lu.
- Franz Wagner a remporté son duel (28-9-4-2-1) face à Jalen Brunson (31-3-6). Le Magic inflige aux Knicks leur première défaite de la saison à domicile.
- Les Celtics dégomment les Grizzlies (+36). Payton Pritchard termine en 24-6-9.
- Malgré un gros Norman Powell (27 pts), le Heat après avoir explosé dans le dernier acte (37-19). Côté Cavs, Jarett Allen termine à 30 points et 10 rebonds. Cleveland jouait sans Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Max Strus.
- Les Rockets n’ont eu aucun mal à se défaire des Wizards. Kevin Durant fini à 23 points, 5 rebonds 4 passes et deux interceptions, Alperen Sengun compile un double-double 16 points, 13 rebonds et 6 passes.
- Les Pelicans ont certainement connus la dernière soirée avec Willie Green sur le banc. Nouvelle défaite face aux Blazers d’un duo Avdija – Sharpe (67 points a eux deux).
- Le Chef Curry était enervé, alors le Chef Curry a cuisiné les Spurs : 44 points, 5 rebonds, 5 passes et deux interceptions.
- Les Suns enchaîent ! 4e victoire consécutive pour les coéquipiers de Devin Booker face aux Mavericks. La bête est blessée, alors Phoenix en a profité.
- Les Lakers sont arrivés chez le Thunder pour jouer les trouble-fête, ils sont repartis avec les fesses rouges : +29 OKC !
- 33, 14, 27, 31. Non ce ne sont pas les chiffres du loto, simplement l’écart de points lors des 4 derniers matchs à domicile des Kings.
- Nikola Jokic s’est baladé face aux Clippers : 55 points, 12 rebonds, 6 passes à 18/23 au tir et 5/6 d parking.
Le highlight de la nuit :
Devin Booker gives this young Suns fan in a Booker jersey a high five in the middle of the game —
What a moment. 🙌👏
(via @ridiculouscage)
— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 13, 2025
Les classements NBA
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Cavaliers – Raptors
- 3h : Suns – Pacers
- 3h : Jazz – Hawks
