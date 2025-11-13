Le Thunder écrase les Lakers, cette équipe est bien trop effrayante (121-92)

Privés de Luguentz Dort, privés de Jalen Williams, mais pas privés de victoire. Le Thunder a encore montré cette nuit qu’il s’agissait de la meilleure équipe actuelle en NBA, en écrasant des Lakers qui n’ont même pas essayé d’éviter la fessée.

Qui pour prendre cette équipe en Playoffs, au meilleur de sept matchs ? Le Thunder est imbattable. Face aux Lakers, les hommes de Mark Daigneault n’ont même pas eu à particulièrement hausser le ton. Une branlée en bonne et due forme. Shai Gilgeous-Alexander termine à 30 points en jouant uniquement durant trois quart-temps, la défense est imprenable malgré les absences des cadres sur la ligne extérieure…

Ok les Lakers sont sans LeBron, ok le Thunder est flippant x100 en face (qui pour les prendre sur 7 matchs en Playoffs…?)

Mais la qualité de la perf’ que les Angelinos viennent d’envoyer là… pas l’impression qu’ils aient ne serait-ce qu’essayé de lutter.

Les Lakers n’ont pas cherché à lutter outre-mesure face à cet adversaire bien supérieur en tous points. Ce que l’on regrette forcément, parce qu’affronter une équipe très solide n’est pas une excuse, surtout à ce niveau d’exigence. On a vu des Lakers hagards, peu envieux de dépenser de l’énergie pour jouer un match très certainement déjà perdu dans les têtes avant même qu’il n’ait commencé.

Pour une équipe en 8-4, le signal est loin d’être positif. Luka Doncic termine à 19 points, 7 rebonds et 7 passes à 7/20 au tir. Il faudra impérativement se rattraper du côté de la Nouvelle-Orléans, ce vendredi. Le Thunder se déplace lui chez les Hornets. Attention, ça risque d’être sale.