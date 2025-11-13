Tout n’est pas a jeter dans la défaite des Spurs face aux Warriors ce mercredi soir. Victor Wembanyama et Stephon Castle deviennent les premiers coéquipiers de l’Histoire des San Antonio Spurs a réalisé un triple-double chacun lors de la même rencontre.

La soirée avait tout pour être parfaite mais elle n’aura finalement qu’un goût amer. Victor Wembanyama et Stephon Castle ont marqué la nuit de leur empreinte en réalisant le premier double triple-double de l’histoire des Spurs. Wemby a encore déroulé sa panoplie complète (31 points, 15 rebonds, 10 passes), pendant que son coéquipier imitait le patron avec une ligne quasi parfaite (23 points, 10 rebonds, 10 passes). L’avenir de San Antonio a pris forme sous nos yeux, mais la victoire, elle, a filé entre les doigts : Golden State s’impose 125-120, menée par un Stephen Curry incandescent à 46 points.

Le scénario, on commence à le connaître : entame parfaite, jeu fluide, collectif en confiance, puis le coup de chaud du Chef. Le troisième quart a suffi à inverser le momentum, Curry enchaînant les flèches à neuf mètres pendant que les Spurs multipliaient les pertes de balle. Malgré un Wemby omniprésent et un Castle mature dans la création, San Antonio a encore craqué dans les moments-clés.

The first time in Spurs history that two players recorded triple-doubles in the same game 👏

Stephon Castle: 23 pts, 10 rebs, 10 ast

Victor Wembanyama: 31 pts, 15 rebs, 10 ast pic.twitter.com/kx03cOm1th

— San Antonio Spurs (@spurs) November 13, 2025

Mais au-delà du score, ce match restera comme une étape symbolique. Deux joueurs de moins de 22 ans qui sortent un triple-double le même soir, c’est une première pour la franchise et une rareté dans toute l’histoire de la NBA. Le résultat ne changera pas cette réalité : les Spurs ont perdu un match, mais ont gagné la promesse que ce duo peut faire des miracles.