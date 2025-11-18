Los Angeles traverse un début de saison tumultueux, pour ne pas dire catastrophique : huit défaites sur les neuf derniers matchs, une défense qui s’effrite partout, et un calendrier qui ne pardonne rien. Au même moment, Oklahoma City surveille la chute avec un petit sourire : le pick 2026 des Clippers appartient au Thunder. Et plus L.A. coule, plus OKC voit la lumière.

La spirale est violente et elle ne ralentit pas. Les Clippers viennent d’enchaîner huit défaites en neuf matchs, une série qui dit tout du moment actuel : rien ne s’emboîte, rien ne se stabilise, et chaque match révèle un nouveau problème. La dernière scène en date ? Un match parfaitement dans leur style 2025 : un bon départ, puis l’effondrement. Contre Philadelphie, Los Angeles menait, contrôlait même par séquences… avant de tout laisser filer dans le money-time. Score final : 110-108 Sixers.

Mini-dossier : les Clippers en grosse galère cette saison

Ce qui pique encore plus, c’est que cette chute ne se produit pas dans le vide. Elle tombe pile dans une saison où les Clippers n’ont plus vraiment la main sur leur futur. En effet, les Angelinos n’ont pas le contrôle sur leur pick de Draft 2026. On vous laisse deviner à qui il appartient.

Petit indice : il est chez un homme qui adore collectionner les choix de drafts.

Somehow, the Thunder currently project to own two top-10 picks in a historically loaded 2026 NBA Draft:

No. 7 — Unprotected swap with Clippers

No. 9 — Top-8 protected pick from Jazz via Derrick Favors salary dump in 2021

Sam Presti is a magician for OKC. pic.twitter.com/6leOM2NGJA

— Evan Sidery (@esidery) November 13, 2025

Vous l’aurez deviné : il est dans les poches d’Oklahoma City (via un swap non protégé), issu d’un échange qui avait fait venir… Paul George à L.A il y a plusieurs années (qui se trouvait dans l’équipe d’en face hier soir pour mettre un nouveau coup de massue) contre un certain… Shai Gilgeous-Alexander à OKC, aujourd’hui MVP et champion NBA.

Et comme si le destin adorait ce genre de timing : la future cuvée de Draft 2026 semble bien relevée et le Thunder, champion en titre, est lancé pleine balle en tête de la conférence. Plus les Clippers coulent, plus OKC gagne en options. Un pick haut ? Possible. Un asset énorme à réutiliser ? Probable. Une bascule symbolique entre deux franchises à l’opposé ? Évidente.

Le manager du Thunder Sam Presti se frotte les mains. Le pick 2026 des Clippers fait partie d’un package que le Thunder a déjà optimisé comme personne, et ce n’est sans doute pas fini…

The Thunder own the Clippers’ 2026 pick from the Paul George trade.

There’s actually a world where they:

🔵 Win 70+ games

🔵 Back-to-back NBA titles

🔵 Get the No.1 overall pick

Insane.

(via @random4newrule) pic.twitter.com/ryYBhODrOe

— FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) November 14, 2025