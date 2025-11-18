LeBron James touche enfin au but : après un vrai 5-contre-5 et un statut « questionable » (incertain) face au Jazz, les Lakers s’apprêtent à récupérer leur vétéran au moment où l’équipe tourne déjà bien sans lui. Reste à voir comment Los Angeles va réintégrer un joueur qui change forcément l’équilibre d’un collectif.

LeBron revient dans une configuration bien différente de celle qu’il a laissée. Les Lakers, solides à 10-4, n’ont plus besoin qu’il pilote tout : son rôle devrait se recentrer sur la création secondaire, l’organisation dans les fins de match et quelques séquences ciblées où il pose le tempo. Pas de grosse charge d’entrée, le staff veut le remettre en route sans précipiter un joueur qui sort d’une sciatique mais reste la pièce qui fluidifie tout dès qu’il touche le ballon.

Quel rôle aura LeBron à son retour chez les Lakers ?

« Peu importe, je suis un joueur de basket. Je n’ai jamais eu de poste attitré. Il n’y a pas une seule équipe au monde où je ne peux pas m’intégrer. Je peux tout faire sur le terrain. » – LeBron

👀👀pic.twitter.com/vOMBD0ROV9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2025

Le staff veut éviter de le relancer en mode bulldozer. Après plusieurs semaines à gérer sa sciatique, l’idée est de le remettre dans des minutes contrôlées, en s’appuyant sur la dynamique actuelle portée par Luka Doncic et Austin Reaves. LeBron n’a plus à tenir le volant mais il reste celui qui ramène de la lecture, de la patience et des solutions quand le jeu se crispe.

Et même avec une équipe qui a gagné sans lui, son retour redistribue les cartes : spacing, hiérarchie, responsabilités balle en main… tout bouge un peu quand il revient. À court terme, les Lakers veulent surtout un LeBron propre, qui fluidifie, stabilise et qui reste en bonne santé.

Le reste, ils savent qu’il le fera quand il aura retrouvé du souffle et du rythme.